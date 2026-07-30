مجلس الذهب العالمي يتوقع استمرار قوة الطلب على الذهب

لندن-سانا

توقع مجلس الذهب العالمي استمرار قوة الطلب على الذهب خلال النصف الثاني من العام الجاري، مدعوماً بالطلب الاستثماري ومشتريات البنوك المركزية، رغم استمرار تقلبات الأسعار.

وقال رئيس شؤون الشرق الأوسط والسياسات العامة في المجلس أندرو نايلور، لشبكة “CNN”، اليوم الخميس: إن أسعار الذهب لا تزال عند مستويات مرتفعة مقارنة بمتوسطاتها على المدى الطويل، رغم تراجعها خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح نايلور أن الطلب على الذهب سيظل مدعوماً بحالة عدم اليقين الجيوسياسي، إلى جانب دوره كملاذ آمن وأداة للتحوط من التضخم والمخاطر الاقتصادية، مشيراً إلى أن البنوك المركزية ستواصل شراء الذهب خلال ما تبقى من عام 2026، وإن كان بوتيرة أقل مقارنة بالعام الماضي.

وذكر تقرير أصدره مجلس الذهب العالمي في وقت سابق، أن إجمالي الطلب على الذهب استقر عند 1269 طناً خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما ارتفع الطلب خلال النصف الأول بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى نحو 2522 طناً، بقيمة إجمالية بلغت 380 مليار دولار، وهو أعلى مستوى مسجل حتى الآن.

وأشار التقرير إلى أن الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية ظل مستقراً نسبياً، بينما تراجع الطلب على المجوهرات بنسبة 17 بالمئة خلال الربع الثاني، متأثراً بارتفاع أسعار الذهب، في حين اتجه المستهلكون إلى شراء قطع أخف وزناً وأقل تكلفة.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت في المعاملات الفورية أمس الأربعاء بأكثر من واحد بالمئة، معوّضةً الخسائر التي سجلها المعدن الأصفر في وقت سابق من اليوم ذاته، وذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” تثبيت أسعار الفائدة القياسية.

يشار إلى أن أداء الذهب عالمياً، يرتبط بشكل وثيق بالسياسات النقدية الأمريكية، حيث يؤدي تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها إلى دفع المستثمرين للجوء إلى الذهب كأداة آمنة للتحوط ضد التقلبات المالية.