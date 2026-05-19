الذهب يستقر وسط التركيز على تطورات صراع الشرق الأوسط

واشنطن-سانا

واصلت أسعار الذهب استقرارها اليوم الثلاثاء، وسط ترقب من قبل المستثمرين بعد تقلبات السوق في الآونة الأخيرة، مع تركيزهم على التطورات المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط عقب إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوماً كان مقرراً على إيران.



وذكرت وكالة “رويترز” أن سعر الذهب انخفض 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 4560.39 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أمس الإثنين، أدنى مستوى له منذ الـ 30 من آذار، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم حزيران ⁠0.1 بالمئة إلى 4563.50 دولاراً.



وقال ترامب أمس: إنه أوقف هجوماً كان من المقرر شنه على إيران للسماح بإجراء مفاوضات حول اتفاق ‌لإنهاء ⁠الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية، وذلك بعد أن أرسلت طهران اقتراح سلام جديد إلى واشنطن.

وفيما يخص المعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 76.63 دولاراً للأوقية، كما انخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1969.84 دولاراً، في حين تراجع البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1401.74 دولار.



وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف، إيليا سبيفاك في إشارة إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي): “تحاول الأسواق نوعاً ما تحديد اتجاهها التالي في ظل ترقبها لمخاطر هذا الحدث”.