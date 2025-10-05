أسعار الفواكه والخضراوات في سوق الخضار بالمزة بدمشق وفق ما رصدته كاميرا سانا اليوم

IMG 6297

الخضار

بندورة80007000
بطاطا مالحة عسال الورد75006500
خيار بلدي85007500
خيار بلاستيكي35003000
باذنجان أسود30002500
ليمون أصفر ماير2000018000
فاصولياء خضراء2000015000
بامياء2500020000
ثوم2500025000
كوسا70006000
ورق عنب3500030000
فليفلة خضراء80007000
فليفلة حمراء70006000
ذرة صفراء50004500
بصل يابس50004000
باذنجان حموي50004000
باذنجان حمصي55005000
ملفوف60005000
زهرة80007000
بازلاء خضراء2500020000
زيتون أخضر1500013000
ملوخية خضراء2500023000
فجل20002000
بقدونس25002500
نعنع25002500
بقلة15001500
كزبرة25002500
IMG 6248
IMG 6251
IMG 6260

الفواكه

برتقال أصفر2000018000
برتقال أخضر بلدي1500013000
موز صومالي1400012000
دراق2500023000
عنب أخضر2000018000
عنب أحمر2200020000
خوخ جوهرة2500022000
إجاص2500023000
جزر بلوري75007000
رمان1500013000
جبس أخضر50004000
تفاح أخضر إكسترا2000018000
تفاح أحمر إكسترا2000018000
تفاح أبيض اول1300010000
تفاح أحمر أول1500013000
تين أخضر2500020000
IMG 6266
IMG 6287
IMG 6294
