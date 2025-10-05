أسعار الفواكه والخضراوات في سوق الخضار بالمزة بدمشق وفق ما رصدته كاميرا سانا اليوم

الخضار
|بندورة
|8000
|7000
|بطاطا مالحة عسال الورد
|7500
|6500
|خيار بلدي
|8500
|7500
|خيار بلاستيكي
|3500
|3000
|باذنجان أسود
|3000
|2500
|ليمون أصفر ماير
|20000
|18000
|فاصولياء خضراء
|20000
|15000
|بامياء
|25000
|20000
|ثوم
|25000
|25000
|كوسا
|7000
|6000
|ورق عنب
|35000
|30000
|فليفلة خضراء
|8000
|7000
|فليفلة حمراء
|7000
|6000
|ذرة صفراء
|5000
|4500
|بصل يابس
|5000
|4000
|باذنجان حموي
|5000
|4000
|باذنجان حمصي
|5500
|5000
|ملفوف
|6000
|5000
|زهرة
|8000
|7000
|بازلاء خضراء
|25000
|20000
|زيتون أخضر
|15000
|13000
|ملوخية خضراء
|25000
|23000
|فجل
|2000
|2000
|بقدونس
|2500
|2500
|نعنع
|2500
|2500
|بقلة
|1500
|1500
|كزبرة
|2500
|2500
الفواكه
|برتقال أصفر
|20000
|18000
|برتقال أخضر بلدي
|15000
|13000
|موز صومالي
|14000
|12000
|دراق
|25000
|23000
|عنب أخضر
|20000
|18000
|عنب أحمر
|22000
|20000
|خوخ جوهرة
|25000
|22000
|إجاص
|25000
|23000
|جزر بلوري
|7500
|7000
|رمان
|15000
|13000
|جبس أخضر
|5000
|4000
|تفاح أخضر إكسترا
|20000
|18000
|تفاح أحمر إكسترا
|20000
|18000
|تفاح أبيض اول
|13000
|10000
|تفاح أحمر أول
|15000
|13000
|تين أخضر
|25000
|20000