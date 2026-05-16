الإمارات: الانسحاب من “أوبك” و”أوبك بلس” قرار سيادي يستند إلى المصلحة الوطنية

الامارات الإمارات: الانسحاب من "أوبك" و"أوبك بلس" قرار سيادي يستند إلى المصلحة الوطنية

أبوظبي-سانا

أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أن قرار بلاده الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، وتحالف “أوبك بلس”، يُعد خياراً سيادياً واستراتيجياً، ويستند إلى المصالح الوطنية لدولة الإمارات.

وأوضح المزروعي اليوم السبت في منشور عبر قناة “إكس” التابعة لوزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، أن القرار جاء عقب تقييم شامل لسياسة الإنتاج الوطنية والقدرات المستقبلية للدولة، مؤكداً أنه لا يستند إلى أي اعتبارات سياسية.

وأضاف: إن القرار يعكس مسؤولية الإمارات كمورد موثوق للطاقة، والتزامها بالحفاظ على استقرار الأسواق العالمية، ولا يدل على وجود أي خلاف أو انقسام مع الشركاء في “أوبك” و”أوبك بلس”.

وشدد المزروعي على أن القرارات السيادية والاستراتيجية للإمارات تُتخذ انطلاقاً من مصالحها الوطنية، بعيداً عن التكهنات، أو ما وصفه بالسرديات المضللة.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت في الثامن والعشرين من نيسان الماضي الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وتحالف “أوبك بلس”.

المعرض التركي الأول للنسيج بدمشق يوفر خيارات واسعة للصناعيين السوريين
أعمال تأهيل خط الرميلان – حمص تتواصل لضمان تدفق النفط إلى المصافي
انطلاق معرض “المرأة الريفية في وادي بردى” بمشاركة 32 سيدة
تحمل 4600 طن… بدء عمليات تفريغ ناقلة غاز منزلي في مصب بانياس النفطي
النفط والذهب يرتفعان مع اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك