الإمارات: الانسحاب من “أوبك” و”أوبك بلس” قرار سيادي يستند إلى المصلحة الوطنية

أبوظبي-سانا

أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أن قرار بلاده الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، وتحالف “أوبك بلس”، يُعد خياراً سيادياً واستراتيجياً، ويستند إلى المصالح الوطنية لدولة الإمارات.

وأوضح المزروعي اليوم السبت في منشور عبر قناة “إكس” التابعة لوزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، أن القرار جاء عقب تقييم شامل لسياسة الإنتاج الوطنية والقدرات المستقبلية للدولة، مؤكداً أنه لا يستند إلى أي اعتبارات سياسية.

وأضاف: إن القرار يعكس مسؤولية الإمارات كمورد موثوق للطاقة، والتزامها بالحفاظ على استقرار الأسواق العالمية، ولا يدل على وجود أي خلاف أو انقسام مع الشركاء في “أوبك” و”أوبك بلس”.

وشدد المزروعي على أن القرارات السيادية والاستراتيجية للإمارات تُتخذ انطلاقاً من مصالحها الوطنية، بعيداً عن التكهنات، أو ما وصفه بالسرديات المضللة.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت في الثامن والعشرين من نيسان الماضي الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وتحالف “أوبك بلس”.