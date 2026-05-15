الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بدعم من قطاع التكنولوجيا

عواصم-سانا

أغلقت الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم الخميس على ارتفاع، مسجلة أعلى مستوياتها خلال أسبوع، وذلك بدعم من الأداء القوي لأسهم شركات التكنولوجيا، وفي مقدمتها شركات أشباه الموصلات.

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر “ستوكس 600” الأوروبي ارتفع بنسبة 0.8 بالمئة ليصل إلى مستوى 616.05 نقطة، فيما قفز مؤشر قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.6 بالمئة.

وفي ألمانيا، سجل المؤشر “داكس” ارتفاعاً بنسبة 1.3 بالمئة، متصدراً البورصات الأوروبية، مدفوعاً بصعود سهم شركة “ساب” بنسبة 3.6 بالمئة، بينما أبدى المستثمرون حالة من الحذر بانتظار ما ستؤول إليه التطورات السياسية والاقتصادية الدولية.

وفي سياق متصل، أشار كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يكون إجراء ضرورياً للتعامل مع ضغوط التضخم المتزايدة.

وتترقب الأسواق نتائج القمة المنعقدة بين الرئيسين الأمريكي والصيني في بكين، وسط آمال بخفض التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط الذي دفع أسعار النفط الخام للوصول إلى عتبة الـ 100 دولار للبرميل.