تقرير دولي يدعو لتعزيز الاستثمارات لحماية دورة المياه العالمية في مواجهة تغير المناخ

بكين-سانا

دعا البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إلى زيادة الاستثمارات المخصصة لحماية دورة المياه العالمية، في ظل ما تواجهه من اضطرابات متصاعدة نتيجة تغير المناخ.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن البنك تأكيده في تقرير بعنوان “تقرير تمويل البنية التحتية الآسيوية 2026: إلى أين تتدفق المياه”، على ضرورة التعامل مع دورة المياه باعتبارها بنية تحتية متكاملة، تقوم بوظائف التخزين والتجديد والنقل عبر الحدود والاقتصادات.

وأشار إلى أن نقص التمويل وضعف الحوكمة يشكلان عاملين رئيسيين في تهديد سلامة هذه الدورة، داعياً إلى تكثيف الجهود لتعزيز التمويل، وإصلاح الأطر الحاكمة، وتبني التكنولوجيا المناسبة.

كما كشف عن وجود فجوة تمويلية واضحة في قطاع المياه، حيث لم تتجاوز حصة المشاريع المرتبطة بالمياه 10% من إجمالي التمويل التنموي في عام 2020، مقارنة بنحو 30% في عام 2000، ما يعكس تراجعاً ملحوظاً في الاهتمام بهذا القطاع الحيوي.

وشدد التقرير على أهمية تحقيق توازن في الاستثمارات بين البنية التحتية الطبيعية، التي تسهم في تنظيم تدفقات المياه والحفاظ على جودتها، والأنظمة الهندسية المسؤولة عن التخزين والإمداد والحماية.

وأكد أن مواءمة هذه الجهود تتيح فرصة للتحول من أزمة مياه عالمية متفاقمة إلى مستقبل أكثر مرونة واستدامة، بحيث تصبح المياه ركيزة للتنمية بدلاً من كونها مصدراً للمخاطر.

ويعد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي بدأ عملياته في عام 2016، بنك تنمية متعدد الأطراف ومخصصاً لتمويل “البنية الأساسية للمستقبل”، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية المستدامة في آسيا وخارجها، ويضم أكثر من 100دولة.