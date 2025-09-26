وزير الزراعة يناقش مع “الفاو” تطوير زراعة القمح في سوريا

دمشق-سانا

ناقش وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أمجد بدر مع الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) طوني العتل؛ سبل تطوير القطاع الزراعي في سوريا، وسبل دعم وزيادة إنتاجية زراعة القمح، خلال لقاء عُقد في مقر الوزارة.

وخلال اللقاء، تم استعراض واقع القمح خلال موسم 2024–2025، ومناقشة المقترحات التي أعدتها الوزارة لتعزيز ودعم الزراعة، إضافة إلى تقييم الممارسات الزراعية الحالية وكفاءتها لضمان استدامة هذا المحصول الإستراتيجي وزيادة الإنتاجية.

وتناول المشاركون أبرز التحديات التي أدت إلى انخفاض الإنتاج في السنوات الماضية، بما في ذلك تفاوت معدلات البذار، وعدم الالتزام بتوصيات الوزارة، ونقص الأسمدة ومياه الري، ومحدودية المكننة الزراعية، وظروف الجفاف، إلى جانب انخفاض معدل استخدام الآلات الزراعية.

وأكد الجانبان ضرورة اتخاذ إجراءات فعّالة لمواجهة هذه التحديات، وتم تشكيل فريق فني مشترك مع “الفاو” لإعداد بدائل عملية لحلول متعددة، على أن يتم عرضها ومناقشتها خلال أسبوع.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تجري مع منظمة الفاو سلسلة لقاءات وورشات عمل مكثفة حول تطوير القطاع الزراعي، ورفع مستوى الإنتاجية الزراعية، والعمل على تجاوز الصعوبات التي واجهت تقدم الزراعة في سوريا خلال السنوات الماضية.