الميثان يعود إلى الواجهة.. باريس تدق ناقوس الخطر وتدعو إلى تحرك عالمي أسرع

باريس-سانا

في ظل تسارع التحذيرات المناخية حول العالم، تعود انبعاثات غاز الميثان لتكشف بوضوح الفجوة المتزايدة بين التعهدات الدولية والواقع الفعلي، مع استمرار تسجيل مستويات مرتفعة رغم الالتزامات المعلنة منذ سنوات، ويُعد الميثان أحد أكثر الغازات تسريعاً لوتيرة الاحتباس الحراري، وسط مؤشرات تؤكد بقاءه عند مستويات “مرتفعة للغاية”.

وفي محاولة لإعادة ضبط مسار الجهود المناخية، دعت فرنسا إلى تسريع العمل الدولي خلال مؤتمر عُقد ضمن رئاستها لمجموعة السبع، بمشاركة وزراء وخبراء اقتصاديين وعلماء، بهدف الدفع نحو إجراءات أكثر جدية لخفض انبعاثات الميثان، عبر الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، في وقت تتقاطع فيه تحديات المناخ مع ضغوط أمن الطاقة العالمية.

وشددت وزيرة الانتقال البيئي الفرنسية مونيك باربوت في كلمتها الافتتاحية للمؤتمر، حسب ما نقلته وكالة فرانس برس، على أن مواجهة انبعاثات الميثان “ليست معركة فردية”، بل تتطلب شراكة واسعة بين الحكومات والشركات والمستثمرين والقطاع العلمي لتطبيق حلول فعالة على نطاق واسع.

أرقام مقلقة رغم التعهدات

يشير تقرير “مؤشر الميثان العالمي” الصادر عن وكالة الطاقة الدولية إلى أن إجمالي انبعاثات الميثان الناتجة عن الأنشطة البشرية بلغ نحو 124 مليون طن في عام 2025، تشكل الأنشطة المرتبطة بالوقود الأحفوري نحو 35% منها، مدفوعة بارتفاع إنتاج النفط والفحم والغاز.

وعالمياً، تصل الانبعاثات السنوية إلى نحو 580 مليون طن، 60% منها ناتج عن النشاط البشري، تتصدره الزراعة ثم قطاع الطاقة، ويُعد الميثان مسؤولاً عن نحو 30% من الاحترار العالمي منذ الثورة الصناعية، مع تأثير حراري يفوق تأثير ثاني أكسيد الكربون على المدى القصير.

ورغم التزام نحو 100 دولة منذ عام 2021 بخفض انبعاثات الميثان، لا تظهر المؤشرات أي تراجع ملموس في الانبعاثات المرتبطة بقطاع الطاقة بحلول 2025، ما يعكس فجوة واضحة بين التعهدات والتنفيذ.

الطاقة في قلب الأزمة.. والحل

يبقى قطاع النفط والغاز أحد أبرز مصادر التسرب، سواء عبر خطوط الأنابيب أو عمليات التهوية أو الحرق غير الكامل، وتؤكد وكالة الطاقة الدولية أن حلولاً تقنية متاحة حالياً، مثل كشف التسربات وإصلاحها أو الحد من الحرق، يمكن أن تخفض نحو 30% من هذه الانبعاثات “من دون أي تكلفة صافية”، نظراً لإمكانية إعادة بيع الغاز المستعاد.

ولا تقتصر أهمية هذه الإجراءات على المناخ، بل تمتد إلى أمن الطاقة، إذ يمكن من خلال استعادة الغاز المهدور توفير نحو 200 مليار متر مكعب سنوياً للأسواق العالمية، في وقت تتعرض فيه الإمدادات لضغوط حادة على خلفية الحرب في الشرق الأوسط، مع إمكانية ضخ 15 مليار متر مكعب بشكل سريع.

وتعادل هذه الكميات ضعف التدفقات السنوية عبر مضيق هرمز، ما يعكس البعد الاستراتيجي للحد من الهدر في قطاع الطاقة.

تفاوت دولي وتقدم تقني

تشير البيانات إلى أن نحو 70% من انبعاثات الميثان المرتبطة بالطاقة تأتي من أكبر عشر دول منتجة، تتصدرها الصين، تليها الولايات المتحدة وروسيا، فيما تسجل النروج أدنى مستويات كثافة الانبعاثات، مقابل مستويات مرتفعة في دول مثل تركمانستان وفنزويلا.

في المقابل، شهدت أدوات الرصد تقدماً ملحوظاً، مع تطور تقنيات الأقمار الاصطناعية القادرة على تحديد “الانبعاثات الفائقة” بدقة، ما يساعد في اتخاذ إجراءات تصحيحية أكثر فاعلية، بالتوازي مع انخفاض كثافة الانبعاثات العالمية في إنتاج النفط والغاز بنحو 10% منذ عام 2019.

باريس تضغط.. والتنفيذ يتأخر

ورغم هذا التقدم، لا تزال السياسات الحالية تستهدف خفض انبعاثات النفط والغاز بنسبة 20% فقط بحلول عام 2030، وهو أقل من الهدف العالمي البالغ 30% مقارنة بعام 2020، ما يعكس بطء التحرك الفعلي.

وأكدت باربوت في تصريحات سابقة أن أولوية فرنسا تتمثل في دفع الشركات إلى “بذل المزيد من الجهد”، في إشارة إلى أن مفتاح التغيير لم يعد في التعهدات، بل في إلزام كبار المنتجين بخطوات تنفيذية واضحة.

وبين أرقام مرتفعة وتعهدات غير مكتملة، تسعى باريس إلى إعادة وضع ملف الميثان في صدارة الأولويات المناخية، باعتباره أحد أسرع المسارات لخفض الاحترار العالمي، وورقة ترتبط مباشرة بأمن الطاقة في لحظة دولية شديدة الحساسية.