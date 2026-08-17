الرقابة والتفتيش تتابع واقع العمل في فرع المصرف المركزي بدير الزور

photo 1 2026 08 17 21 52 45 الرقابة والتفتيش تتابع واقع العمل في فرع المصرف المركزي بدير الزور

دير الزور-سانا

أجرى رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي، اليوم الإثنين، جولة ميدانية، على فرع المصرف المركزي في دير الزور بحضور رئيس الفرع ياسر العصمان وعدد من مراقبي فرع الهيئة، للاطلاع على واقع العمل ومتابعة ملاحظات المواطنين والتحديات التي تواجه تقديم الخِدْمَات.

photo 3 2026 08 17 21 52 45 الرقابة والتفتيش تتابع واقع العمل في فرع المصرف المركزي بدير الزور

وذكرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عبر صفحتها على تلغرام، أن الجولة شملت الاطلاع على سير العمل والاستماع إلى ملاحظات المراجعين، حيث جرى تحديد عدد من الجوانب التي تحتاج إلى معالجة وتطوير، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

وأكد رئيس الهيئة، أن الدور الرقابي لا يقتصر على رصد الملاحظات، وإنما يمتد إلى متابعتها مع الجهات المعنية، والعمل على معالجة جوانب القصور وتحسين الأداء، بما يعزز كفاءة المؤسسات العامة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الهيئة، أنها تواصل بالتنسيق مع الجهات المعنية، متابعة الملاحظات التي تم رصدها خلال الجولة، والعمل على معالجة ما يمكن معالجته منها، بما يعزز الانضباط وجودة العمل المؤسسي.

وتأتي هذه الجولة في إطار متابعة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لواقع العمل في الجهات العامة، ورصد الملاحظات المتعلقة بسير الخدمات ومعالجة جوانب القصور، بما يسهم في تعزيز الانضباط ورفع كفاءة الأداء في المؤسسات الحكومية.

photo 2 2026 08 17 21 52 45 الرقابة والتفتيش تتابع واقع العمل في فرع المصرف المركزي بدير الزور
photo 5 2026 08 17 21 52 45 الرقابة والتفتيش تتابع واقع العمل في فرع المصرف المركزي بدير الزور
رجال أعمال ومستثمرون: ملتقى حمص يدعم الاستثمار والمنصة الإلكترونية توحّد الوصول للمشاريع
من أجواء حملة “دير العز” في الملعب البلدي بدير الزور
وزير الطاقة يبحث مع وفد تشيكي توسيع التعاون وفرص الاستثمار ‏
صور تظهر انحساراً ملحوظاً لمنسوب المياه في بعض المناطق بمدينة دير الزور
بعد انقطاع 15 عاماً… سوق الإنتاج الصناعي والزراعي يعود من جديد في حلب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك