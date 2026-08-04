لوفتهانزا تسجّل تراجعاً حاداً في أرباحها

فرانكفورت-سانا

أعلنت مجموعة الطيران الألمانية “لوفتهانزا” اليوم الثلاثاء تراجع أرباحها بشدة في الربع الثاني من العام الجاري بفعل تأثير ارتفاع تكاليف وقود الطائرات على نتائجها.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المجموعة التي تضم شركات الطيران “سويس إيرلاينز” و”بروكسل إيرلاينز” و”يورووينغز” و”لوفتهانزا” قولها: “إنّ ارتفاع أسعار الوقود زاد التكاليف بنحو 863 مليون دولار “، موضحةً أنّ “الأرباح الأساسية هبطت بنحو 56 في المئة، إذ بلغت 440 مليون دولار، وذلك رغم ارتفاع المبيعات إلى 12,77 مليار دولار، أي بنسبة 10 في المئة، خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية حزيران”.

وذكّر المدير المالي لـ”لوفتهانزا” تيل شترايخر بأن “الربع الثاني شهد ارتفاعاً استثنائياً في تكاليف الوقود وتصاعداً في حال الغموض الجيوسياسي”، معرباً عن ثقته بأن استراتيجية المجموعة “واستمرار الطلب القوي” سيعوّضان “جزءاً كبيراً من زيادة التكلفة”.

وتأثرت شركات عدة أخرى، من بينها “بريتيش إيرويز” و”إير فرانس–كيه إل إم” و”إيزي جت” و”أميركان إيرلاينز” و”راين إير”، بالارتفاع الكبير في تكاليف وقود الطائرات بفعل استمرار الحرب في الشرق الأوسط التي تُعطِّل إمدادات المنتجات البتروكيميائية عبر مضيق هرمز.