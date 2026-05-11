المؤشرات الأمريكية تغلق على ارتفاع بدعم من أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

نيويورك-سانا

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع طفيف في تداولات اليوم الإثنين، مدفوعة بتزايد التفاؤل تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي وأداء شركات التكنولوجيا الكبرى.

وذكرت رويترز أن البيانات الأولية أظهرت ارتفاع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 14.62 نقطة، أي بنسبة 0.20 بالمئة، ليغلق عند مستوى 7413.55 نقطة.

كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 25.88 نقطة، بنسبة 0.10 بالمئة، مسجلاً 26272.96 نقطة، في حين زاد المؤشر داو جونز الصناعي 100.46 نقطة، أو 0.20 بالمئة، ليصل إلى 49709.62 نقطة.

وحسب رويترز فإن الجلسة شهدت تفوقاً ملحوظاً لأسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، التي قادت القوة الدافعة في السوق متفوقة على القطاعات الأخرى، وذلك مع استمرار تدفق الاستثمارات نحو التقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

يشار إلى أن هذا الارتفاع يرجع إلى ثقة المستثمرين في آفاق النمو طويل الأمد لقطاع التكنولوجيا، رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية نتيجة الظروف الجيوسياسية الراهنة.