رئيس هيئة الرقابة يبحث مع وزير المالية تطوير آليات مكافحة الفساد

083A3044 رئيس هيئة الرقابة يبحث مع وزير المالية تطوير آليات مكافحة الفساد

دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي، مع وزير المالية محمد يسر برنية، سبل تعزيز التعاون في العمل الرقابي، وتطوير آليات مكافحة الفساد في القطاع المالي.

083A2619 رئيس هيئة الرقابة يبحث مع وزير المالية تطوير آليات مكافحة الفساد

وناقش الجانبان، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الإثنين، في مقر الهيئة بدمشق، وبحضور عدد من المعنيين، الدور الحيوي للرقابة الفعالة في رفع كفاءة الأداء المالي، مؤكدين أهمية ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة من خلال تطوير منظومة العمل الإداري، وهندسة الإجراءات، وتوسيع برامج التحول الرقمي، بما يسهم في ضبط الأداء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون في ملفات مكافحة الفساد، وتفعيل الأدوات والإجراءات اللازمة لذلك، بما ينسجم مع محددات العمل التفتيشي للهيئة المركزية، إضافةً إلى تطوير أداء الرقابة الداخلية، ورفع جاهزيتها وفق أعلى المعايير المهنية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق، وعقد لقاءات دورية تسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي، وتعزيز جهود مكافحة الفساد، وصون المال العام.

083A3030 رئيس هيئة الرقابة يبحث مع وزير المالية تطوير آليات مكافحة الفساد
083A2875 رئيس هيئة الرقابة يبحث مع وزير المالية تطوير آليات مكافحة الفساد
083A2740 رئيس هيئة الرقابة يبحث مع وزير المالية تطوير آليات مكافحة الفساد
083A2819 رئيس هيئة الرقابة يبحث مع وزير المالية تطوير آليات مكافحة الفساد
أسعار النفط والذهب ترتفع جرّاء استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية ‑ الإيرانية
الطيران المدني ومجلس الأعمال السوري البريطاني يبحثان تعزيز الاستثمار
مصرف سوريا المركزي: إعادة النظر في نظام استيراد وتصدير الذهب لتحريره
مباحثات سورية سعودية لتعزيز التعاون في مجالات التعليم والاتصالات والتجارة
اليابان تفرج عن جزء من احتياطها النفطي والفلبين تستقبل النفط الروسي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك