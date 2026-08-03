مؤشر نيكي الياباني ينخفض بأكثر من 2 بالمئة

طوكيو-سانا



انخفض مؤشر نيكي الياباني اليوم الإثنين من أعلى مستوى له في أسبوع سجله في الجلسة السابقة، متأثراً بالارتفاع السريع في قيمة الين، بعد أن أكدت طوكيو وواشنطن قيامهما بتدخل ‌نقدي مشترك نادر في مطلع الأسبوع.



وذكرت وكالة “رويترز” أن المؤشر نيكي انخفض 2.2 بالمئة إلى 62956.48 نقطة بحلول الساعة 00:58 بتوقيت غرينتش، ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.8 بالمئة إلى 3893.17 نقطة.



وارتفع الين بنسبة وصلت إلى 1.4 بالمئة، ليصل إلى أعلى مستوى له فيما يقرب من ثلاثة أشهر عند 155.20 ⁠مقابل الدولار، ليضيف إلى الارتفاع الذي سجله بنسبة 3.8 بالمئة خلال الجلستين السابقتين، ويؤدي ارتفاع الين إلى انخفاض قيمة الإيرادات الخارجية للعديد من كبار شركات التصدير اليابانية.



وقالت وزارة المالية اليابانية: إن اليابان والولايات المتحدة قامتا بتدخل منسق لشراء الين، ولن تترددا في اتخاذ مزيد من الإجراءات، وكان ‌الين ⁠يتداول في أواخر الشهر الماضي بالقرب من أدنى مستوى له في 40 عاماً مقابل الدولار.



وتراجعت أسهم العديد من الشركات اليابانية الكبرى المرتبطة بصناعة الرقائق، إذ انخفض ⁠سهم شركة طوكيو إلكترون بنسبة 2.3 بالمئة، وتراجع سهم شركة أدفنتست 1.3 بالمئة.



وفي المقابل، عكست مجموعة سوفت بنك، التي تستثمر في الشركات الناشئة المتخصصة في ⁠الذكاء الاصطناعي، خسائرها المبكرة ليرتفع سهمها 1.2 بالمئة، بينما ارتفع سهم ليزرتك بأكثر من خمسة بالمئة.



وقفز سهم شركة كيوكسيا المصنعة لرقائق الذاكرة، بنحو 10 بالمئة بعد إعلانها عن خطة لإعادة شراء أسهمها.

