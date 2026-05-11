انخفاض سعر الذهب 100 ليرة جديدة في السوق السورية 

WSS0429 انخفاض سعر الذهب 100 ليرة جديدة في السوق السورية 


دمشق-سانا 

 انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، اليوم الإثنين، بمقدار 50 ليرة بالعملة الجديدة عن السعر الذي سجله صباح اليوم.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بعد ظهر اليوم، 17500 ليرة من العملة الجديدة مبيعاً، و17200 ليرة جديدة شراءً.

 وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 14950 ليرة جديدة مبيعاً، و14650 ليرة جديدة شراءً.

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم 4666 دولاراً.

وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.

شركات طيران عالمية ترفع أسعار تذاكر السفر بسبب ارتفاع أسعار الوقود
لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تدعو المكاتب العقارية في سوريا إلى الإبلاغ عن البيوع المشبوهة
وزير الزراعة يبحث مع مدير ايكاردا تعزيز التعاون البحثي وإعادة مقر المركز إلى سوريا
أرامكو تحذر من أزمة نفط عالمية بسبب تراجع الاستثمارات
جولة ميدانية في المدينة الصناعية بدير الزور لتقييم الأضرار ودعم إعادة تأهيل القطاع الإنتاجي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك