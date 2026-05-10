11.9 مليون ليرة سورية قيمة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية اليوم الأحد

دمشق-سانا

سجّلت جلسة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية، اليوم الأحد، قيمة تداولات بلغت 11.942 مليون ليرة سورية جديدة، بحجم تداول وصل إلى 525605 أسهم، وذلك وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن السوق.

وارتفعت بنتيجة الجلسة أسهم بنوك هي: البركة بنسبة 4.45 بالمئة مع تداول 170.392 سهماً ليغلق عند سعر 117.60 ليرة، وقطر الوطني بنسبة 4.66 بالمئة مع تداول 104677 سهماً ليغلق عند 22.03 ليرة، والشرق بنسبة 1.59 بالمئة مع تداول 24845 سهماً، وأغلق على قيمة 20.48 ليرة، وبيمو السعودي الفرنسي بنسبة 4.96 بالمئة مع تداول 20815 سهماً ليغلق على سعر 15.23 ليرة للسهم.

كما ارتفع سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 4.98 بالمئة مع تداول 141700 سهم ليغلق عند قيمة 15.45 ليرة للسهم، وفرنسبنك بنسبة 4.97 بالمئة مع تداول 9000 سهم وأغلق عند سعر 15.43 ليرة للسهم، والائتمان الأهلي بنسبة 4.96 بالمئة مع تداول 16677 سهماً بقيمة 11.84 ليرة، بينما سجل سهم شركة إسمنت البادية ارتفاعاً بنسبة 2.56 بالمئة مع تداول 3310 أسهم ليغلق عند 676.88 ليرة.

وانخفض بنتيجة الجلسة سهم البنك الوطني الإسلامي بنسبة 4.84 بالمئة مع تداول 30528 سهماً وأغلق عند 19.41 ليرة، وسهما شركتي الأهلية للنقل بنسبة 5 بالمئة ليغلق عند 127.43 ليرة، والأهلية للزيوت النباتية بنسبة 4.75 ليغلق عند 286.50 ليرة.

ولم تشهد أسهم عدد من البنوك والشركات أي حركة تداول خلال جلسة اليوم، ومنها: سوريا الدولي الإسلامي، والشام، وسوريا والمهجر، وشهبا، وسوريا والخليج، والعربي، والعقيلة للتأمين التكافلي، والمتحدة للتأمين، والسورية الوطنية للتأمين، والاتحاد التعاوني للتأمين، والمجموعة المتحدة للنشر، وسيريتل، وإم تي إن سوريا.

وكانت تداولات سوق دمشق للأوراق المالية سجلت خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، قيمة تداولات بلغت 6.359 ملايين ليرة، بحجم تداول وصل إلى 337656 سهماً، وذلك وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن السوق.