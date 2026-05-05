وزير المالية يصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 70 لعام 2026 حول القروض المصرفية المتعثرة

دمشق-سانا

أصدر وزير المالية السوري محمد يسر برنية، التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 70 لعام 2026، الخاص بالقروض والتسهيلات الائتمانية المتعثرة الممنوحة من المصارف المملوكة للدولة.

وأوضحت الوزارة في قناتها عبر التلغرام اليوم الثلاثاء أن الغرض الرئيسي من المرسوم يتمثل في التيسير على عشرات الآلاف من المواطنين المتعثرين الذين عجزوا عن السداد، بسبب تراكم الجزاءات والغرامات، وهم في غالبيتهم من محدودي الدخل.

وأشارت إلى أن المرسوم يهدف إلى تنشيط عجلة الاقتصاد من خلال إتاحة الفرصة للمتعثرين للانخراط في الإنتاج وتحرير الرهونات، إضافةً إلى كونه خطوةً في تنظيف موازنات هذه المصارف تمهيداً للمزيد من خطوات الإصلاح الهيكلي للمصارف المملوكة للدولة.

وبينت الوزارة أن المرسوم يقدّم مزايا وإعفاءات كبيرة لإجراء تسويات سريعة، مع إمكانية إعادة الجدولة وفقاً لشروط محددة.

وتوضح التعليمات التنفيذية إجراءات وخطوات الاستفادة من هذه الحوافز والإعفاءات ويمكن الاطلاع عليها من خلال معرفات وزارة المالية.

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في آذار الماضي المرسوم رقم 70 لعام 2026، القاضي بتطبيق أحكام تسوية الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة في المصارف العامة، ومنح إعفاءات من الفوائد التأخيرية والعقدية والغرامات، مع تنظيم إعادة جدولة الديون التي تتجاوز كتلة الدين فيها مئة مليون ليرة سورية، وذلك وفق الشروط والمهل المحددة في المرسوم.