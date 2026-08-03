انطلاق أعمال ملتقى التجارة الإلكترونية في سوريا 2026

2N4A1812 انطلاق أعمال ملتقى التجارة الإلكترونية في سوريا 2026

دمشق-سانا

انطلقت أعمال ملتقى التجارة الإلكترونية في سوريا 2026 اليوم الإثنين، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات، وغرف التجارة وقطاع الأعمال، وشركات التكنولوجيا والدفع الإلكتروني والخدمات اللوجستية، وذلك في فندق البوابات السبع بدمشق.

ويهدف الملتقى الذي تنظمه منصة تاجر برعاية وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الفاعلين في منظومة التجارة الإلكترونية، من منصات وتطبيقات رقمية، وأصحاب المصلحة، وصنّاع القرار، والمؤثرين في قطاع تكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في دعم نمو قطاع التجارة الإلكترونية في سوريا.

ويتضمن الملتقى جلسات حوارية تجمع ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص لمناقشة مستقبل التجارة الإلكترونية في سوريا، والتشريعات والسياسات الداعمة، إضافة إلى استعراض تجارب عملية في التحول من التجارة التقليدية إلى الإلكترونية، بما يسهم في صياغة رؤى مشتركة لتطوير هذا القطاع الحيوي.

يتبع..

2N4A1802 scaled انطلاق أعمال ملتقى التجارة الإلكترونية في سوريا 2026
2N4A1806 scaled انطلاق أعمال ملتقى التجارة الإلكترونية في سوريا 2026
2N4A1814 scaled انطلاق أعمال ملتقى التجارة الإلكترونية في سوريا 2026
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