النفط يرتفع نحو 5 بالمئة بعد الهجمات الإيرانية على الإمارات

نيويورك-سانا

سجلت أسعار النفط اليوم الإثنين ارتفاعاً بنحو خمسة بالمئة بعد هجمات إيرانية على الإمارات وسفن بالخليج على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت زادت 5.75 دولارات أو 5.3 بالمئة إلى 113.92 دولاراً للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.54 دولارات أو 3.5 بالمئة إلى 105.48 دولارات.

وكانت أسعار النفط سجلت في بداية تعاملات اليوم “قبل الهجمات الإيرانية” تراجعاً بأكثر من دولار للبرميل، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ جهودها لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز.

وكان الجيش الأمريكي أعلن فرض حصار على مضيق هرمز في نيسان الماضي، وذلك عقب فشل مفاوضات الجولة الأولى بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان.