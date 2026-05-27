فواتير الطاقة في بريطانيا ترتفع في الصيف جراء الحرب في الشرق الأوسط

لندن-سانا‏

أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة في بريطانيا (أوفغيم) اليوم الأربعاء، أن فواتير الطاقة سترتفع في البلاد هذا الصيف، نتيجة ‏تصاعد أسعار الغاز بسبب الحرب في الشرق الأوسط‎.‎

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الهيئة التي تحدد سقف السعر كل ثلاثة أشهر قولها في بيان: “إن الحد الأقصى للسعر الذي ‏يمكن للموردين فرضه على المستهلكين سيرتفع بنسبة 13% اعتباراً من تموز المقبل، ما سيضيف نحو 18 جنيهاً ‏استرلينياً (24 دولاراً) شهرياً إلى متوسط الفاتورة‎.‎

وأوضحت أوفغيم، أن متوسط الفاتورة السنوية للغاز والكهرباء سيرتفع إلى نحو 1862 جنيهاً استرلينياً، مشيرة في هذا ‏الصدد إلى “اضطرابات أسواق الطاقة العالمية” بسبب الزيادة الصيفية غير المعتادة، وهي فترة ينخفض فيها الطلب على ‏الطاقة عادة‎.‎

وقال الرئيس التنفيذي لأوفغيم تيم جارفيس: إن “ارتفاع أسعار الغاز بالجملة، والناجم عن الصراع المستمر في الشرق ‏الأوسط، يؤثر على السعر الذي ندفعه مقابل الطاقة‎”‎.

وانخفض معدل التضخم السنوي في بريطانيا أكثر من المتوقع في نيسان، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار ‏الطاقة في الأشهر التي سبقت الحرب، ويتوقع المحللون أن يرتفع المعدل مجدداً في الأشهر المقبلة مع انعكاس ارتفاع ‏تكاليف الطاقة على فواتير الأسر‎.‎

وقال وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: إن “رفع سقف الأسعار بسبب حرب لم ‏نخترها، هو خبر غير مرحب به على الإطلاق للأسر في جميع أنحاء البلاد”، مضيفاً “من الضروري خفض حدة هذا ‏الصراع لخفض أسعار النفط والغا‎ز”.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية- الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز الحيوي لعدة أشهر، إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز ‏بشكل حاد، ما أثار مخاوف من موجة تضخم جديدة‎.‎