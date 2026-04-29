شركات عربية تعزز حضورها في “سيريا هايتك” وتبحث فرص التعاون في السوق السورية

دمشق-سانا

يشهد معرض “سيريا هايتك” للتكنولوجيا على أرض مدينة المعارض بدمشق، مشاركة لشركات عربية متخصصة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام الإقليمي بالسوق السورية، وتزايد فرص التعاون في قطاعات البنية التحتية التقنية والخدمات الرقمية.

ويشارك في المعرض وفق القائمين عليه 150 شركة تمثل 345 علامة تجارية من 45 دولة عربية وأجنبية، حيث تتنوع اختصاصات الشركات العربية المشاركة في مجالات تقانات المعلوماتية والمدن الذكية والحكومة الإلكترونية والدفع الإلكتروني، والنظم والبرمجيات والتطبيقات الحديثة في مجالات الاتصالات والذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية، وحلول التحول الرقمي والأجهزة الذكية وتطبيقاتها.

فرص واسعة

وأكد مدير عام قسم التيار والجهد المنخفض في إحدى الشركات القطرية محمد الخطيب، في تصريح لـ سانا، أن شركتهم تشارك للمرة الثانية بعد حضورها في الدورة السابقة، مبيناً أنها عملت على توسيع مساحة جناحها، في إطار تعزيز حضورها في السوق السورية التي تنشط فيها منذ نحو عام.

ولفت الخطيب إلى وجود فرص واسعة للتطور في قطاع التكنولوجيا والبنية التحتية في سوريا، موضحاً أن الشركة افتتحت مكتباً لها بهدف دعم التحول التقني ونقل الخبرات وتقديم حلول تقنية تسهم في تطوير الخدمات وتحسينها بما ينعكس بشكل مباشر على المواطن.

من جهته، أوضح محمد بسام من إحدى الشركات السعودية الأردنية لتقنية المعلومات، أن المعرض يتميز بالمشاركة الواسعة من الشركات المتخصصة في تطوير البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن مشاركتهم تهدف إلى عرض الحلول التقنية وبناء شراكات جديدة في السوق السورية.

السوق السورية واعدة

بدوره، أكد مدير قسم البنية التحتية في إحدى الشركات السعودية المتخصصة، طارق مهنا، أن المشاركة تأتي ضمن توجه الشركة نحو التوسع في السوق السورية، ولا سيما في مجالات شبكات الحاسب والاتصالات والأمن السيبراني والخدمات المدارة.

ولفت مهنا الى أن السوق السورية تعد سوقاً واعدة ذات طموح كبير، مشيراً إلى أن هناك توجهاً لافتتاح مكتب للشركة في سوريا بهدف تلبية احتياجات السوق بشكل مباشر، والمساهمة في دعم مشاريع التطوير التقني في مختلف المجالات.

ويشكّل المعرض الذي انطلقت فعالياته أمس وتستمر حتى الأول من أيار، بوابة للشركات المحلية والعربية والدولية لدخول السوق السورية من خلال عرض منتجاتها وابتكاراتها، ويتيح فرصة لعقد الصفقات وتبادل الخبرات، بما يسهم في تسريع مسيرة التحول الرقمي في سوريا، وتعزيز الشراكات الاستثمارية، وفتح آفاق واسعة للتطوير والابتكار في القطاع التقني.