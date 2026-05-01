وزير المالية: أكثر من 111 ألف طلب لإعادة صرف رواتب المنشقين عن النظام البائد والمتقاعدين

دمشق-سانا

أعلن وزير المالية محمد يسر برنية أن الوزارة تواصل العمل على طلبات إعادة صرف رواتب المنشقين عن النظام البائد والمتقاعدين العسكريين المستحقين منهم، وفق الخطة المعتمدة والتي تم الإعلان عنها مسبقاً، حيث يتم تنفيذ الإجراءات بشكل تدريجي ومنظم لضمان دقة المعالجة وسلامة النتائج.

وبين الوزير برنية في صفحته على فيسبوك، اليوم الجمعة، أن عدداً كبيراً من الرسائل تم استقبالها، حيث بلغ إجمالي الأرقام التي أرسلت رسائل أكثر من 111 ألف رقم، ويجري التعامل معها ومراجعتها بشكل مستمر وفق آليات التحقق المعتمدة.

وأشار وزير المالية إلى أن أكثر من 58 ألف طلب منها تمت مطابقتهم مع السجلات المتوفرة في مؤسسة التأمين والمعاشات، وتم إرسال رابط النموذج إلى جميع المستفيدين، مبيناً أن نحو 52700 طلب تمت تعبئتهم بنجاح من المعنيين، وجاري العمل على ترتيب مواعيد للحضور الشخصي لهم إلى فروع المؤسسة لاستكمال الإجراءات.

وحول بعض الشكاوى الواردة بخصوص التعامل مع النماذج الإلكترونية، أوضح برنية أنها تمثلت في صعوبات تقنية أو في الشبكة، حالت دون إتمام عملية التسجيل لدى بعض المستفيدين، لافتاً إلى أنه بعد معالجة غالبية الطلبات، سيتم الإعلان لاحقاً عن آلية لاستقبال طلبات كل من واجهوا صعوبات أو أخطاء تقنية، وذلك لضمان تمكينهم من استكمال الإجراءات.

وبين برنية أنه تم استلام رسائل الكثير من المنشقين عن النظام البائد والورثة، لكن لم يجري البدء بمعالجتها بعد، لأسباب تتعلق بتعقيد آلية المعالجة وتوافر البيانات للتحقق، حيث يتم العمل على حل هذه المتعلقات، للبدء بإرسال روابط النماذج قريباً للأخوة المنشقين والورثة من المستحقين، بما يضمن شمولية المعالجة وعدالتها.

وأضاف برنية: “هناك عدد محدود من الذين يعملون على التشويش ونشر الشائعات ويشككون بالإجراءات، ونحن لا نهتم بهم، وندرك حقوق الناس، ونسعى للإنصاف والعدالة، لكن نعاني من نقص كبير في البيانات والمعلومات، والهدف من إجراءاتنا ليس التعقيد، بل التحقق والإنصاف من خلال استكمال منظومة البيانات”.

وأكد وزير المالية أنه لا مكان للفاسدين ولمن أساء للشعب السوري وارتكب جرائم بحق أبنائه وثورته، ويتم الالتزام بشكل كامل بمعالجة كل الملاحظات، والحرص على تسهيل الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية.

وكانت وزارة المالية السورية، أصدرت في الـ 2 من آذار الجاري، 4 تعاميم بشأن استكمال إجراءات تخصيص المعاشات التقاعدية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين، والعسكريين المنشقين عن النظام البائد، والمتقاعدين العسكريين بعد نيسان 2011، وشاغلي المناصب العامة وأعضاء مجلس الشعب سابقاً.