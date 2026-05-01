وزير المالية يبحث مع سفيرة النرويج دعم مشاريع إعادة الإعمار

دمشق-سانا

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع سفيرة مملكة النرويج لدى سوريا هيلدي هارالدستاد، سبل دعم جهود إعادة الإعمار، ومتابعة التنسيق القائم مع الجانب النرويجي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وذكرت قناة الوزارة عبر قناتها على تلغرام، اليوم الجمعة، أن اللقاء تناول متابعة المباحثات والمشاورات السابقة مع السلطات النرويجية، ولا سيما فيما يتعلق بالمساهمة في دعم مشاريع إعادة الإعمار، مع التركيز على مبادرة “سوريا بلا مخيمات”، الهادفة إلى تحسين الواقع المعيشي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

وجدد الوزير برنية ترحيبه بقرار وزارة المالية والصندوق السيادي في النرويج، القاضي بإزالة الحظر عن الاستثمار في الأصول والسندات السورية، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل مؤشراً إيجابياً على إمكانية توسيع التعاون الاقتصادي، وتدعم مسار التعافي في المرحلة المقبلة.

وكشفت وثيقة حكومية نرويجية في الـ 15 من الشهر الماضي، أن أوسلو تدرس رفع الحظر المفروض على استثمارات صندوق الثروة السيادي الخاص بها، والبالغ حجمه 2.2 تريليون دولار في السندات الحكومية السورية، في مؤشر جديد على عودة دمشق إلى الساحة المالية.