فنزويلا توقع اتفاقات نفطية مع شركات أمريكية

كراكاس-سانا

وقّعت فنزويلا اتفاقات مع شركتين أمريكيتين لتعزيز إنتاج النفط، في خطوة تعكس تحسناً في العلاقات مع الولايات المتحدة بعد الإطاحة بالرئيس السابق نيكولاس مادورو.

وبحسب وكالة فرانس برس، ستعمل شركتا “هانت أوفرسيز أويل” و”كروس أوفر إنرجي” بموجب الاتفاقات في حزام أورينوكو الغني بالنفط، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات في الإمدادات وارتفاعاً في الأسعار.

وأكدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز أن الاتفاقات تمثل “التقاء مصالح” بين البلدين، مضيفة: “تعهدنا ببناء أسس متينة لعلاقات طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وفنزويلا”.

وانطلقت أمس الخميس أول رحلة جوية تجارية مباشرة بين الولايات المتحدة وفنزويلا منذ سبع سنوات، من مطار ميامي متجهة إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس.