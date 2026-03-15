صعود متسارع لأسعار النفط مع استمرار الحرب في منطقة الشرق الأوسط

نيويورك-سانا

واصلت أسعار النفط صعودها المتسارع، مساء اليوم الأحد، وسط توقعات بمزيد من المكاسب مع بدء التداولات غداً الإثنين، وذلك جراء استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.

وذكرت رويترز: ” أن خامي برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي سجلا ارتفاعاً تجاوزت نسبته 40 بالمئة منذ بداية الشهر الجاري، ليسجلا أعلى المستويات منذ العام 2022، نتيجة توقف حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية”.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة أعلنت في وقت سابق اليوم، البدء فوراً بالإفراج عن احتياطات نفطية من المخزونات الاستراتيجية لدول في منطقتي آسيا وأوقيانيا، على أن تتبعها خطوة مماثلة لدول في الأمريكيتين وأوروبا أواخر شهر آذار الجاري، وذلك في محاولة للحد من الارتفاع المتواصل في أسعار الخام.

وتشهد المنطقة منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي تصعيداً عسكرياً، مع استمرار الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، التي طالت منشآت حيوية في عدة دول عربية وإقليمية، ما أثار مخاوف دولية من اتساع رقعة المواجهة، وتهديد إمدادات الطاقة وحركة الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية.