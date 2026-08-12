المالية تبحث مع بنك “أوف أميركا” فرص التعاون ودعم اندماج سوريا في ‏النظام ‏المالي الدولي

دمشق-سانا

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع فريق من مديري بنك “أوف أميركا”، ‌‏فرص التعاون، بما يعزز الجهود التي تبذلها سوريا لإعادة الاندماج في النظام ‌‏المالي الدولي، واهتمام المؤسسات المالية العالمية بالسوق السورية.‏

وذكرت وزارة المالية في منشور عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن ‌‏المناقشات جرت عبر تقنية “الفيديو” واتسمت بالإيجابية، حيث أكد الوزير برنية ‌‏التزام سوريا بإعادة بناء قطاع مالي قوي وشفاف ومتوافق مع المعايير الدولية، ‏ولا ‏سيما في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.‏

بدورهم أبدى مسؤولو البنك رغبتهم في زيارة سوريا ومواصلة الحوار وبحث آفاق ‌‏التعاون خلال المرحلة المقبلة.‏

وكان الوزير برنية بحث في التاسع من الشهر الجاري مع مساعد وزير الخزانة ‌‏الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية جوناثان ‏بورك، عدداً من ‌‏القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها عودة سوريا إلى النظام المالي ‌‏العالمي، والخطوات اللازمة ‏لتسهيل اندماجها مجدداً في المنظومة المالية الدولية.‏