المالية تبحث مع بنك “أوف أميركا” فرص التعاون ودعم اندماج سوريا في ‏النظام ‏المالي الدولي

دمشق-سانا
بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع فريق من مديري بنك “أوف أميركا”، فرص التعاون، بما يعزز الجهود التي تبذلها سوريا لإعادة الاندماج في النظام المالي الدولي، واهتمام المؤسسات المالية العالمية بالسوق السورية.
وذكرت وزارة المالية في منشور عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن المناقشات جرت عبر تقنية “الفيديو” واتسمت بالإيجابية، حيث أكد الوزير برنية التزام سوريا بإعادة بناء قطاع مالي قوي وشفاف ومتوافق مع المعايير الدولية، ولا سيما في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بدورهم أبدى مسؤولو البنك رغبتهم في زيارة سوريا ومواصلة الحوار وبحث آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة.
وكان الوزير برنية بحث في التاسع من الشهر الجاري مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية جوناثان بورك، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي، والخطوات اللازمة لتسهيل اندماجها مجدداً في المنظومة المالية الدولية.