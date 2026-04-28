اتفاق كرواتي بوسني لربط شبكتي الغاز وتعزيز تنويع مصادر الطاقة

زغرب-سانا

وقّعت كرواتيا والبوسنة والهرسك اليوم الثلاثاء، اتفاقاً لإنشاء تقاطع رئيسي لأنابيب الغاز يربط شبكتي البلدين، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة، وتنويع مصادر الإمداد.

وذكرت وكالة “فرانس برس” أن توقيع الاتفاق جرى برعاية أمريكية في مدينة دوبروفنيك الكرواتية بين رئيسة الوزراء البوسنية بورينا كريستو ونظيرها الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، وذلك على هامش قمة مبادرة البحار الثلاثة.

وسيسمح المشروع الذي يحمل اسم “الربط الجنوبي للغاز”، بربط الشبكة البوسنية بمحطة الغاز الطبيعي المسال في جزيرة كرك الكرواتية، إضافة إلى ربطها بشبكة الغاز الأوروبية، ما يتيح لسراييفو تقليص اعتمادها على الغاز الروسي الذي يشكل حالياً مصدرها الرئيسي.

وأكدت كريستو أن الاتفاق يمثل “تقدماً كبيراً” من شأنه تعزيز أمن الطاقة في بلادها، مشيرة إلى أهمية الشراكة مع الجانب الأمريكي في دعم هذا المشروع.

وبذلت الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة جهوداً دبلوماسية مكثفة لتسريع تنفيذ المشروع، في وقت تزود فيه محطة كرك بكميات كبيرة من الغاز.

ومن المقرر أن تتولى تنفيذ المشروع شركة “إيه إيه إف إس إنفراستركتشر آند إنرجي” الأمريكية، فيما أشار مديرها في البوسنة عامر بيكان إلى أن الأعمال الإنشائية قد تبدأ خلال فترة تتراوح بين شهرين وستة أشهر، لافتاً إلى أن القدرة السنوية القصوى لخط الربط الجديد ستبلغ نحو ثلاثة مليارات متر مكعب.

ويأتي هذا الربط ضمن مشروع أوسع للطاقة في البوسنة تُقدّر قيمته بنحو 1.5 مليار دولار، ويتضمن إنشاء شبكة أنابيب بطول يقارب 200 كيلومتر، إلى جانب محطات حرارية تعمل بالغاز.