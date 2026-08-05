وزارة الاقتصاد والصناعة تعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية في المدن الصناعية لدعم الاقتصاد

حمص-سانا

تفقد مدير عام المدن الصناعية في وزارة الاقتصاد والصناعة المهندس أحمد كردي على رأس وفد من مديرية المدن الصناعية، سير العمل والخدمات المقدمة للمستثمرين خلال جولة أجراها اليوم الأربعاء في المدينة الصناعية بحسياء.

كما عقد مدير عام المدن الصناعية اجتماعاً مع إدارة المدينة ورؤساء الدوائر والشعب الفنية والإدارية لمناقشة واقع المشاريع والتحديات القائمة.

وأكد كردي في تصريح لمراسل سانا، أن الوزارة تعمل بتوجيهات من نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان، على متابعة واقع المدن الصناعية ميدانياً وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، بما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية ودعم دور المدن الصناعية كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني.

مدينة حسياء الصناعية تستقطب استثمارات محلية وخارجية

وأوضح كردي أن المدينة الصناعية في حسياء تعد من أهم المدن الصناعية في سوريا، لما تستقطبه من استثمارات محلية وخارجية، لافتاً إلى أن الجولة تهدف إلى الوقوف على احتياجات المدينة والعمل مع إدارتها على تذليل جميع العقبات وتوفير المتطلبات اللازمة لخدمة المستثمرين، بما ينعكس إيجاباً على حركة الاستثمار والإنتاج.

من جهته، أوضح رئيس دائرة الاستثمار في المدينة الصناعية بحسياء سمير منصور في تصريح مماثل، أن الجولة تأتي في إطار المتابعة الدورية لعمل المدن الصناعية، حيث جرى عقد اجتماعات بين فرق الوزارة ونظرائهم في المدينة الصناعية كل ضمن اختصاصه، لمناقشة واقع المشاريع والإيرادات والتحديات التي تعترض سير العمل، تمهيداً لرفعها إلى الوزارة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين عبر النافذة الواحدة

بدورها بينت مديرة الاستثمار في مديرية المدن والمناطق الصناعية بوزارة الاقتصاد والصناعة أليس قهوه جيان، أن الجولات الميدانية تشمل مختلف المدن الصناعية، وتهدف إلى تقييم واقع العمل والاطلاع على التحديات الفنية والاستثمارية والخدمية، والعمل على معالجتها بأسرع وقت، بما يضمن تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، ولا سيما عبر النافذة الواحدة، وتحسين بيئة الاستثمار في المدن الصناعية.

وتأتي هذه الجولة ضمن برنامج المتابعة الميدانية الذي تنفذه وزارة الاقتصاد والصناعة للمدن الصناعية، بهدف تقييم واقع العمل وتسريع معالجة التحديات، وتعزيز قدرة المدن الصناعية على استقطاب المزيد من الاستثمارات ودعم عملية التنمية الاقتصادية والإنتاجية في سوريا.