ارتفاع أسعار الذهب 100 ليرة جديدة في السوق السورية

دمشق-سانا

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، اليوم السبت، بمقدار 100 ليرة بالعملة الجديدة، عن السعر الذي سجله أول من أمس الخميس.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 17400 ليرة مبيعاً، و17100 ليرة جديدة شراءً.

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 14900 ليرة مبيعاً، و14600 ليرة شراءً.

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم عند سعر 4710 دولارات.

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.