معرض “سيريكس – جدة” ينطلق في أيلول المقبل بدلاً من تموز

دمشق-سانا

أعلنت غرفة صناعة دمشق وريفها تعديل موعد إقامة معرض الصناعات السورية “سيريكس – جدة”، ليقام خلال الفترة من الـ 8 وحتى الـ 11 من أيلول المقبل في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بدلاً من موعده السابق المقرر في الـ 17 من تموز القادم.

وأوضحت الغرفة عبر قناتها على تلغرام، أن تعديل الموعد يأتي بالتزامن مع انتهاء موسم الإجازات الصيفية، وعودة المقيمين والمواطنين إلى أعمالهم، واستقرار الموسم التجاري داخل المملكة، بما يسهم في تعزيز الحضور النوعي للزوار، وزيادة فرص اللقاءات التجارية، وبناء الشراكات والصفقات الاستثمارية.

ويهدف المعرض إلى تعزيز حضور المنتجات السورية في السوق السعودية، والتعريف بجودة الصناعات الوطنية وتنوعها، إضافةً إلى إيجاد منصة تجمع المنتجين والمستوردين ورجال الأعمال، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.

ودعت غرفة صناعة دمشق وريفها الشركات الصناعية السورية إلى المشاركة في المعرض للتعريف بمنتجاتها، والاستفادة من الفرص التي يوفرها السوق السعودي لتوسيع نطاق أعمالها وزيادة صادراتها.