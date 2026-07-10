محافظ القنيطرة يبحث مع ممثلة اليونيسف تعزيز التعاون ودعم القطاعات الخدمية والإنسانية

القنيطرة-سانا



بحث محافظ القنيطرة غسان السيد أحمد مع ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” ميريتشيل ريلانيو أرانا، سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم القطاعات الخدمية والإنسانية في المحافظة، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأطفال والأسر.

وتناول اللقاء الذي عقد في مبنى المحافظة مساء أمس الخميس، أولويات المرحلة المقبلة، ولاسيما تحسين واقع الخدمات الأساسية المقدمة للأطفال والأسر في قطاعات التعليم والصحة والمياه والإصحاح البيئي، مع التركيز على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً في مختلف مناطق المحافظة.





وأكد الجانبان أهمية دعم العملية التعليمية من خلال تأهيل المدارس وتعزيز قدرات الكوادر التعليمية، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة تضمن استمرار الأطفال في التعليم وتنمية قدراتهم.

وقدم المحافظ خلال اللقاء، ملفاً متكاملاً تضمن أبرز احتياجات محافظة القنيطرة في مختلف القطاعات، مع التركيز على المشاريع ذات الأولوية التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أهمية دعم المحافظة في تنفيذ هذه المشاريع بما ينعكس إيجاباً على واقع الأطفال والأسر والمجتمع المحلي.





وأعرب المحافظ عن تقديره للجهود التي تبذلها منظمة اليونيسف، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق والتعاون لتنفيذ البرامج والمشاريع التي تلبي احتياجات الأهالي، وتسهم في تحسين الواقع الخدمي والإنساني في المحافظة.

من جانبها أكدت ممثلة “اليونيسف”، التزام المنظمة بمواصلة العمل بالتنسيق مع محافظة القنيطرة والشركاء المعنيين، بما يحقق مصلحة الأطفال والأسر، ويسهم في دعم جهود التعافي والتنمية المستدامة.





وكان محافظ القنيطرة غسان السيد أحمد بحث في 3 تموز الجاري خلال لقائه وفداً من منظمة التنمية السورية واقع ‏المحافظة وأبرز احتياجاتها الإنسانية والتنموية.