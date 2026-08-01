شركات أجنبية تؤكد من “موتور شو 2026” ثقتها بمستقبل الاستثمار في السوق السورية

دمشق-سانا

شكلت فعاليات الدورة الرابعة عشرة من المعرض الدولي للسيارات وقطع الغيار والصيانة “موتور شو 2026” منصة لاستعراض الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاع السيارات والصناعات المرتبطة به، حيث أكد عدد من ممثلي الشركات الأجنبية أن السوق السورية تشهد مرحلة واعدة من التعافي، مع تزايد الاهتمام بالاستثمار وتوسيع الأعمال، بما يعكس الثقة بعودة النشاط الاقتصادي والصناعي في البلاد.

توسيع شبكة الوكلاء

وبين المدير العام لإحدى الشركات الصينية للسيارات أمير الدرويش لمراسلة سانا، اليوم السبت، أن مشاركة الشركة تأتي انطلاقاً من إيمانها بأهمية دعم مرحلة التعافي التي يشهدها قطاع السيارات في سوريا، والمساهمة في إبراز الصورة الإيجابية للسوق السورية وقدرتها على استقطاب الاستثمارات.

وأوضح الدرويش، أن الشركة اتخذت منذ انطلاقها قراراً بالتوجه نحو السوق السورية، مبيناً أنها تمتلك حالياً سبع وكالات لعدد من العلامات التجارية الصينية، من بينها “شيري” و”جيمس” و” أريزو ” و”تيجو” وعدد من العلامات التابعة لها.

ونوه الدرويش بالعديد من المشاريع التي يتم العمل عليها، ومنها مشروع إنشاء مصنع للسيارات في سوريا، إلى جانب عدد من المشاريع التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز صناعة السيارات ودعم الاقتصاد الوطني.

وبيّن الدرويش، أن المعرض سجل إقبالاً جيداً خلال يوميه الأول والثاني، رغم ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يعكس اهتمام المواطنين بسوق السيارات، وثقتهم بعودة النشاط الاقتصادي.

نقل الخبرات الصناعية

بدوره، أكد مدير إحدى الشركات والمعامل التركية لصناعة جميع أنواع بطانات الفرامل في سوريا محمد دولاتي، أن هذه المشاركة هي الأولى في المعارض السورية، وتهدف إلى التعريف بمنتجاتها وترسيخ حضورها داخل البلاد، مشيراً إلى أن جميع المنتجات تتمتع بضمان الجودة، وأن الشركة تعمل على نقل الخبرات الصناعية التركية والأوروبية إلى سوريا بما يسهم في تطوير هذا القطاع.

وبين أن الشركة تمتلك خبرة تتجاوز خمسة عشر عاماً في تصنيع بطانات فرامل الشاحنات، وأن افتتاح المعمل في سوريا جاء انطلاقاً من الثقة بمستقبل السوق السورية والرغبة في دعم القطاع الصناعي المحلي، مشيراً إلى أن الشركة تسعى إلى أن تكون شريكاً في مرحلة النهوض الاقتصادي والصناعي داخل سوريا عبر تقديم منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات السوق المحلية.

نقل أحدث تقنيات التنظيف الاحترافي

من جانبه، أكد مدير التسويق في إحدى الشركات الألمانية ومجموعاتها المتخصصة مجد دوماني، أن مشاركة الشركة في معرض “موتور شو 2026” تعد الأولى لها في سوريا، مشيراً إلى أنها متخصصة في تصنيع معدات التنظيف الاحترافية لمختلف القطاعات، مع التركيز خلال المعرض على معدات غسيل وتنظيف السيارات.

وأوضح دوماني، أن استئناف تنظيم المعرض بعد سنوات من الانقطاع يمثل فرصة مهمة لتعريف السوق السورية بأحدث المعدات والتقنيات الاحترافية، لافتاً إلى أن انفتاح سوريا أمام الشركات العالمية والمحلية يهيئ بيئة مناسبة لتوسيع الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي، وتطلع الشركة إلى أن تكون جزءاً من مرحلة تطوير سوريا.

السوق السورية تمتلك فرصاً واعدة

وأكد المدير التنفيذي لإحدى المجموعات المشتركة التي تضم شركتين فرنسية وصينية متخصصة في قطاع السيارات طلال عبد الباقي، أن المشاركة في السوق السورية تمثل خطوة مهمة لما تملكه من فرص واعدة تسهم في تنشيط هذا القطاع الحيوي، ولاسيما بعد فترة طويلة من الانقطاع.

ولفت عبد الباقي إلى أهمية تعزيز حضور الشركات والخبرات المتراكمة القادرة على تقديم خدمات ومنتجات تبدأ من المصنع وفق أعلى المعايير، مروراً بخدمات ما بعد البيع، وصولاً إلى بناء علاقة طويلة الأمد قائمة على الثقة والشفافية مع تطلعات المستهلك السوري.

وكانت فعاليات الدورة الرابعة عشرة من المعرض الدولي للسيارات وقطع الغيار والصيانة “موتور شو 2026″، انطلقت أمس الأول الخميس على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، بمشاركة 48 شركة محلية ودولية، مستعرضة أحدث السيارات وتقنيات الصيانة والتشخيص، إلى جانب إطلاق مبادرات توعوية لتعزيز السلامة المرورية، بما يدعم تطوير قطاع السيارات ويوسع فرص التعاون والاستثمار في السوق السورية.