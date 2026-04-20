غرفة صناعة دمشق وريفها تطلق لجنة الصناعيين الشباب لدعم الابتكار وتمكين الكفاءات

دمشق-سانا

أطلقت غرفة صناعة دمشق وريفها لجنة الصناعيين الشباب، في خطوة تهدف إلى تمكين الكفاءات الشابة وتعزيز دورها في تطوير القطاع الصناعي، والاستفادة من خبرات الصناعيين المخضرمين.

وبينت الغرفة عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن اللجنة تستهدف فئة الشباب من عمر 22 إلى 35 عاماً من العاملين في منشآت صناعية مسجلة لديها، سواء بصفة مالكين أو شركاء أو مديرين، وذلك بهدف دعم الابتكار الصناعي، وفتح المجال أمام مشاركتهم الفاعلة في رسم السياسات الصناعية.

وأشارت إلى أن الانضمام إلى اللجنة يتيح المشاركة في ورشات عمل وزيارات ميدانية، والاستفادة من برامج تدريب وتطوير متخصصة، إضافة إلى عرض الأفكار والمبادرات أمام مجلس إدارة الغرفة، وبناء شبكة علاقات مع كبار الصناعيين والخبراء.

ودعت الغرفة الراغبين بالتسجيل إلى تعبئة نموذج الترشيح خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ الإعلان، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم جيل صناعي شاب أكثر ابتكاراً واستدامة.

وتعمل غرفة صناعة دمشق وريفها التي تأسست عام 1935 على دعم الصناعيين، وتطوير الإنتاج المحلي، ورسم السياسات الاقتصادية بالتعاون مع الجهات الحكومية، كما تطلق دورات لتأهيل الكوادر، وتنظيم المعارض، وتعزيز تنافسية الصادرات السورية محلياً وخارجياً.