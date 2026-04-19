تداولات سوق دمشق تتجاوز 7.5 ملايين ليرة سورية جديدة في جلسة الأحد

دمشق- سانا

‌‏تجاوزت تداولات سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة اليوم الأحد 7.5 ملايين ليرة سورية جديدة، توزعت على 405032 سهماً، من خلال 154 صفقة، وذلك وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عنها.

‏وخلال التداولات ارتفع سهم بنك قطر الوطني سوريا بنسبة 3.62 بالمئة ليغلق عند 21 ليرة، محققاً واحداً من أكبر أحجام التداول عند 226806 أسهم، وفي المقابل سجلت الجلسة تراجعاً في سعر سهم بنك البركة سوريا بنسبة 0.33 بالمئة ليغلق عند 18 ليرة.

وانخفض سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي بنسبة 3.15 بالمئة ليغلق عند 10 ليرات، فيما انخفض سعر سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 0.19 ليغلق عند 15 ليرة، كما انخفض سهم بنك الائتمان الأهلي بنسبة 4.74 بالمئة ليغلق عند 9 ليرات.

‏ولم تشهد أسهم عدد من الشركات أيّ حركة تداول خلال الجلسة، من بينها بنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك الشام، وبنك سوريا والخليج، والاتحاد التعاوني للتأمين، والشركة السورية الوطنية للتأمين، وشركة MTN سوريا، إضافةً إلى شركات أخرى حافظت على أسعار إغلاقها السابقة دون نشاط.

‏كما تميّزت جلسة اليوم بتنفيذ صفقة ضخمة بحجم 200000 سهم، وقيمة تجاوزت 3.9 ملايين ليرة سورية، ما أسهم برفع إجمالي قيمة التداولات اليومية.

‏يذكر أن سوق دمشق للأوراق المالية كانت قد أغلقت جلسة الخميس الماضي عند 6.5 ملايين ليرة سورية جديدة، توزعت على 259493 سهماً، من خلال 160 صفقة.