تراجع أسعار النفط وارتفاع الذهب

لندن-سانا

تراجعت أسعار النفط بنحو 5% خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل توقعات بإمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار قد يخفف من اضطرابات الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر موقع “سي إن بي سي” عربية أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت بمقدار 4.8%، إلى 99.41 دولاراً للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 3.9%، إلى 88.69 دولاراً للبرميل.

وكان الخامان قد سجلا ارتفاعاً بنحو 5% خلال تعاملات أمس الثلاثاء، قبل أن تتقلص مكاسبهما في جلسة متقلبة عقب الإغلاق.

في المقابل ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 2% خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومةً بتراجع الدولار، في وقت ساهم فيه هبوط أسعار النفط في تهدئة المخاوف المرتبطة بارتفاع التضخم وتشديد معدلات الفائدة عالمياً.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.1% إلى 4571.02 دولاراً للأونصة، كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم نيسان بنسبة 3.8% إلى 4570.30 دولاراً.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.8% إلى 73.94 دولاراً، كما صعد البلاتين بنسبة 2.6% إلى 1984.05 دولاراً، وارتفع البلاديوم بنسبة 1.5% إلى 1461.75دولاراً.