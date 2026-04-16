انخفاض أسعار الذهب 500 ليرة في السوق السورية

دمشق-سانا

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، اليوم الخميس، بمقدار 500 ليرة بالعملة الجديدة عن السعر الذي سجله أمس الأربعاء.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 17700 ليرة من العملة الجديدة مبيعاً، و17300 ليرة جديدة شراءً.

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، 15150 ليرة جديدة مبيعاً، و14750 ليرة جديدة شراءً.

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم عند سعر 4811 دولاراً.

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.