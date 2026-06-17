تطوير جديد في أكبر حقول النرويج النفطية لدعم إمدادات أوروبا

واشنطن-سانا

كشفت شركة “إكوينور” النرويجية المتخصصة في مجال الطاقة عن موارد جديدة في حقل “يوهان سفيردروب” العملاق في بحر الشمال، بما يمهد الطريق أمام المرحلة الرابعة لتطوير الحقل في إطار عمليات تعزيز أمن الطاقة الأوروبي.

ونقل موقع “Crude Oil Price” الأمريكي المختص بشؤون الطاقة عن الشركة قولها: إن “الاكتشافات الإضافية في منطقة الحقل أرست الأساس للمرحلة الرابعة من التطوير، مع تقديرات أولية تشير إلى موارد جديدة تتراوح بين 20 و30 مليون برميل مكافئ نفطي”، مشيرة إلى أنه “من المتوقع بدء الإنتاج منها في عام 2029”.

ورغم أن هذه الكميات ليست كبيرة مقارنة بالاحتياطي الإجمالي للحقل، فإنها تُعد خطوة مهمة لإبطاء التراجع الطبيعي في الإنتاج وضمان استمرار ضخ كميات مرتفعة من النفط.

ركيزة أساسية في إنتاج الطاقة بأوروبا

وينتج حقل “يوهان سفيردروب” نحو 755 ألف برميل يومياً، أي ما يقارب ثلث إنتاج النرويج من النفط، ما يجعله أحد أكبر الحقول المنتجة في أوروبا.

ومنذ دخوله الخدمة عام 2019، أصبح الحقل ركيزة أساسية في صادرات النرويج، ومصدراً مهماً لإمدادات المصافي الأوروبية.

وتزايدت أهمية الحقل خلال السنوات الأخيرة مع سعي أوروبا إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الإمدادات الروسية، حيث ظل النفط الخام عنصراً محورياً لقطاعات النقل والتكرير والصناعات البتروكيماوية.

ويأتي تطوير الحقل في وقت يشهد فيه العديد من الأحواض النفطية الأوروبية الناضجة انخفاضاً مستمراً في الإنتاج، ما يعزز الحاجة إلى إمدادات مستقرة من دول خارج “أوبك”.

تفعيل البنية التحتية القائمة

ولا تقتصر المرحلة الرابعة في تطوير حقل “يوهان سفيردروب” العملاق على إضافة موارد جديدة، بل تركز أيضاً على الحفاظ على مستويات إنتاج مرتفعة من الحقل، الذي يضخ مئات الآلاف من البراميل يومياً.

ويمثل تطوير “يوهان سفيردروب” جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى الحفاظ على أحد أهم مصادر النفط الموثوقة في أوروبا، في وقت لا يزال فيه أمن الطاقة يحتل موقعاً متقدماً في أولويات القارة الاقتصادية والسياسية، ولا سيما مع تعطل سلاسل الإمداد، جراء إغلاق مضيق هرمز والحرب في الشرق الأوسط.