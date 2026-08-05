السورية للبريد: استمرار خدمة استبدال العملة في دير الزور ‏والرقة والحسكة حتى 20 آب

دمشق-سانا
أعلنت المؤسسة السورية للبريد استمرار تقديم خدمة استبدال العملة القديمة عبر مكاتبها البريدية المعتمدة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة، حتى يوم الخميس الموافق الـ 20 من آب الجاري، وذلك تنفيذاً لقرار مصرف سوريا المركزي بتمديد مهلة سحب واستبدال العملة في المحافظات الثلاث.
وأكدت المؤسسة في بيان لها عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، جاهزيتها المستمرة لتنفيذ قرارات مصرف سوريا المركزي، وتسخير جميع إمكاناتها لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية وحرصها على تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات.
ودعت المؤسسة المواطنين الراغبين بالاستفادة من الخدمة إلى مراجعة المكاتب البريدية المخصصة خلال فترة التمديد، ولمعرفتها الاطلاع عبر الرابط:
https://www.facebook.com/share/p/1ERpjAYt6V/
وكان مصرف سوريا المركزي أعلن في وقت سابق اليوم، تمديد مدة سحب العملة السورية القديمة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة حتى يوم الخميس الموافق لـ 20 آب الجاري، عبر فروع مصرف سوريا المركزي ومنافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة.