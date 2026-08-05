السورية للبريد: استمرار خدمة استبدال العملة في دير الزور ‏والرقة والحسكة حتى 20 آب

دمشق-سانا‏

أعلنت المؤسسة السورية للبريد استمرار تقديم خدمة استبدال ‏العملة القديمة عبر مكاتبها البريدية المعتمدة في ‏محافظات دير الزور والرقة والحسكة، حتى يوم الخميس ‏الموافق الـ 20 من آب الجاري، وذلك تنفيذاً لقرار مصرف ‏سوريا المركزي بتمديد مهلة سحب واستبدال العملة في ‏المحافظات الثلاث‎.‎

وأكدت المؤسسة في بيان لها عبر قناتها على التلغرام ‏اليوم الأربعاء، جاهزيتها المستمرة لتنفيذ قرارات مصرف ‏سوريا المركزي، وتسخير جميع إمكاناتها لضمان تقديم الخدمات ‏للمواطنين بكفاءة، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية وحرصها على ‏تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات‎.‎

ودعت المؤسسة المواطنين الراغبين بالاستفادة من الخدمة إلى ‏مراجعة المكاتب البريدية المخصصة خلال فترة التمديد، ‏ولمعرفتها الاطلاع عبر الرابط‎:‎

https://www.facebook.com/share/p/1ERpjAYt6‎V/‎

وكان مصرف سوريا المركزي أعلن في وقت سابق اليوم، ‏تمديد مدة سحب العملة السورية القديمة في محافظات دير الزور ‏والرقة والحسكة حتى يوم الخميس الموافق لـ 20 آب الجاري، ‏عبر فروع مصرف سوريا المركزي ومنافذ المؤسسة السورية ‏للبريد المعتمدة‎.‎