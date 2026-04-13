اتحاد غرف التجارة السورية يعقد اجتماعه الأول لعام 2026 ويبحث تعزيز العمل الاقتصادي

دمشق-سانا

عقد مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية، اليوم الإثنين، اجتماعه الأول لهذا العام في مقر الاتحاد بدمشق، عقب صدور قرار استكمال تسمية أعضاء المجلس أواخر الشهر الماضي.

وأكد رئيس الاتحاد علاء العلي خلال الاجتماع أن الأعضاء الجدد يشكلون قيمة مضافة في هذه المرحلة، مشدداً على أهمية العمل والتنسيق الدائم لخدمة المصالح التجارية بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

وخلال الاجتماع، تم عرض تشكيل لجان الاتحاد ورؤسائها وهي:

الامتياز التجاري: زهير هزاع.

المعارض والمؤتمرات: فراس شماس.

الاستيراد والتصدير: أنس جود.

العلاقات الخارجية: أنس البو.

التجارة الداخلية: عبد الرحيم زيادة.

الاستثمار والسياسات الاقتصادية: أنس الطحان.

التعليم المهني والتدريب: علاء العلي.

الاقتصاد الرقمي: فهد الموسى.

الضرائب والجمارك: نشأت الرفاعي.

تطوير الصناعة: محمد سعيد شيخ الكار.

الاقتصاد الرياضي: المهندس عصام الغريواتي.

الاقتصاد الأخضر والاستدامة: سمير الحبال.

النقل والخدمات اللوجستية: يوسف الشعار.

ولجنة الزراعة والأمن الغذائي: يحدد رئيسها لاحقاً.

وجرى خلال الاجتماع تسمية نادين الشاوي رئيسة لمجلس سيدات الأعمال في الاتحاد.

وناقش المجتمعون مهام اللجان، مؤكدين ضرورة إعداد خطط عمل واضحة وتسمية الأعضاء، إلى جانب طرح تشكيل مجلس لرواد الأعمال الشباب، يضم ممثلين من مختلف المحافظات، مع التشديد على دعم الاقتصاد الوطني، ورفع الميزان التجاري عبر تحسين جودة الصادرات، وبحث عدد من القضايا الاقتصادية، وتعزيز التعاون مع الوزارات والجهات المعنية واستمرار التنسيق بما يخدم المصلحة الوطنية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار سعي الاتحاد لتطوير آليات العمل وتعزيز دور اللجان المتخصصة، لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق نتائج أكثر فاعلية ودعم الاقتصاد الوطني.

وشارك في الاجتماع معاون وزير الاقتصاد والصناعة محمد ياسين حورية ممثلاً عن الوزارة، ورشا كركوكي معاون الوزير ممثلة عن الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، ومدير عام الاتحاد عامر الحمصي، ومستشار رئيس الاتحاد عضو مجلس إدارة الاتحاد أنس البو.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أصدر قراراً في ال 26 من آذار الماضي باستكمال تشكيل مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية.