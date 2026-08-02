أوبك+ يواصل نهجه التدريجي ويزيد إنتاج النفط 188 ألف برميل يومياً

عواصم-سانا

اختار تحالف أوبك+ مواصلة نهجه التدريجي في إدارة سوق النفط، بعدما أقر، اليوم الأحد، زيادة إنتاجه بمقدار 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من أيلول المقبل، في خطوة تؤكد تمسكه بسياسة إعادة الإمدادات تدريجياً بما يدعم استقرار السوق العالمية في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط بقطاع الطاقة.

وجاء القرار خلال اجتماع افتراضي للدول السبع التي تطبق تخفيضات طوعية إضافية، وهي المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، وأكدت هذه الدول، في بيان مشترك، أن الزيادة الجديدة تأتي ضمن خطة التعديلات التدريجية المتفق عليها، مع التشديد على الالتزام الكامل بإعلان التعاون، وتعويض أي فائض في الإنتاج منذ كانون الثاني 2024، إلى جانب مواصلة عقد الاجتماعات الشهرية لتقييم أوضاع السوق.

ويعكس القرار استمرار التحالف في انتهاج سياسة تقوم على المواءمة بين تلبية الطلب العالمي، والحفاظ على استقرار الأسعار، من خلال زيادات تدريجية في الإنتاج، بما يحد من التقلبات الحادة في الأسواق ويمنح المنتجين والمستهلكين قدراً أكبر من الاستقرار.

ورأت وكالة فرانس برس أن زيادة أيلول جاءت بالمستوى نفسه الذي اعتمده التحالف خلال الأشهر الماضية، ما يشير إلى استمرار استعادة جزء من التخفيضات الطوعية وفق وتيرة ثابتة، من دون إدخال تغييرات جوهرية على آلية إدارة الإنتاج.

في المقابل، أشارت وكالة رويترز إلى أن البيان اقتصر على إعلان زيادة إنتاج أيلول، من دون تحديد توجهات الإنتاج للأشهر الأخيرة من العام، الأمر الذي يترك الباب مفتوحاً أمام مراجعة القرارات وفق تطورات السوق العالمية ومستويات العرض والطلب.

وبالتوازي مع ذلك، يواصل التحالف مراجعة أوضاع السوق وقدرات الإنتاج لدى الدول الأعضاء، تمهيداً لإعادة تقييم خطوط الأساس التي ستُحدد على أساسها حصص الإنتاج المستقبلية، في ظل تفاوت قدرات المنتجين على زيادة الإمدادات نتيجة اعتبارات فنية وإنتاجية.

ويضم تحالف أوبك+ الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى جانب عدد من كبار منتجي النفط من خارجها، وفي مقدمتهم روسيا، ويهدف إلى تنسيق سياسات الإنتاج بما يسهم في دعم استقرار أسواق النفط العالمية، والحد من تقلبات الأسعار.

ويشير قرار زيادة إنتاج أيلول إلى استمرار التحالف في تبني نهج مرن لإدارة الإمدادات، مع ربط أي تعديلات لاحقة بمتابعة تطورات السوق والمؤشرات الاقتصادية والجيوسياسية، بما يحافظ على توازن سوق النفط خلال المرحلة المقبلة.