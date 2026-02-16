فريق من الأطفال واليافعين يقدم عرضاً مسرحياً بعنوان “لغة الضاد” في معرض الكتاب

دمشق-سانا

احتضنت قاعة الطفل في معرض دمشق الدولي اليوم الإثنين، مسرحية بعنوان “لغة الضاد”، قدمها فريق من الأطفال واليافعين الموهوبين، حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، وعلاقتهم باللغة العربية.

ويهدف العرض الذي نظمته وزارة التربية، إلى تسليط الضوء على جماليات “لغة الضاد” اللغة العربية وأصالتها، وتعزيز مكانتها في نفوس الأجيال الناشئة، من خلال مشاهد مسرحية هادفة تجمع بين المتعة الفنية والرسالة التربوية.

وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضح مشرف قسم المسرح في مديرية دمشق للمسارح حسام الشاه، أن العرض يجسّد الصراع بين لغة الضاد ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن ما شاهده الجمهور هو ثمرة جهد الطلاب المستمر.

مؤلفة ومدربة مسرح في دائرة المسرح المدرسي في مديرية تربية دمشق صبا بعاج، ذكرت أن الرسالة من العرض ضرورة ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بأوقات محددة ولأهداف معينة، دون التخلي عن اللغة الأم وأصالتها.

وتأتي هذه الفعالية في إطار مشاركة وزارة التربية في معرض دمشق الدولي للكتاب، بهدف تقديم أنشطة ثقافية وفنية تعكس اهتمام الوزارة بتنمية مهارات الأطفال، واكتشاف طاقاتهم الإبداعية في مختلف المجالات.

