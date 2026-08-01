وزارة التربية: تقديم طلبات معادلة الشهادات الثانوية ‏غير السورية بدءاً من يوم غد

دمشق-سانا‏

أعلنت وزارة التربية والتعليم إتاحة تقديم طلبات معادلة ‏الشهادات الثانوية غير السورية في دوائر الامتحانات ‏بجميع المحافظات، اعتباراً من يوم غد الأحد الثاني من ‏آب، وذلك وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة‎.‎

وأوضحت الوزارة في بيان عبر قناتها على التلغرام ‏اليوم السبت، أنه على الراغبين بالحصول على معادلة ‏الشهادة تقديم الشهادة الثانوية الأصلية مرفقة بكشف ‏المواد المدروسة، على أن تكون مصدقة من وزارة ‏خارجية الدولة التي منحت الشهادة أو من سفارتها في ‏سوريا، وفي حال كانت الشهادة صادرة عن دولة غير ‏عربية، فيتوجب ترجمتها إلى اللغة العربية وتصديقها من ‏وزارة الخارجية والمغتربين السورية‎.‎

وأضافت الوزارة أن الوثائق المطلوبة تشمل أيضاً إثباتاً ‏للشخصية، سواء الهوية الشخصية أو جواز السفر أو ‏إخراج قيد مدني، إلى جانب ملف إلكتروني بصيغة‎ ‌‎(PDF) ‎يتضمن جميع الوثائق، على أن يستكمل طلب ‏المعادلة بدفع الرسم المالي المحدد بعد تسليم الأوراق‎.‎

وبينت الوزارة أنه يمكن قبول طلب معادلة الشهادة ‏الأجنبية بشكل شرطي قبل استكمال إجراءات التصديق، ‏على ألا تمنح وثيقة المعادلة إلا بعد استيفاء جميع ‏التصديقات اللازمة، والتحقق من صحة الوثائق لدى الجهة ‏المانحة‎.‎

ولفتت الوزارة إلى أنه في حال وجود نقص في المواد ‏الأساسية ضمن الشهادة، سواء في الفرع العلمي أو ‏الأدبي، فقد يُطلب من الطالب التقدم إلى امتحانات ‏استكمال وفق الأنظمة والتعليمات النافذة‎.‎

ودعت الوزارة الراغبين بالحصول على مزيد من ‏المعلومات إلى مراجعة دوائر الامتحانات في مديريات ‏التربية بالمحافظات‎.‎

وتندرج هذه الخطوة ضمن إجراءات وزارة التربية ‏والتعليم الرامية إلى تسهيل معادلة الشهادات الثانوية غير ‏السورية، وتوحيد آلية استقبال الطلبات في جميع ‏المحافظات، بما يسهل على الطلاب السوريين العائدين ‏من الخارج، والحاصلين على شهادات أجنبية استكمال ‏تعليمهم والالتحاق بالمؤسسات التعليمية داخل سوريا وفق ‏الأنظمة والتعليمات النافذة‎.‎