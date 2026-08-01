وزارة التربية: تقديم طلبات معادلة الشهادات الثانوية ‏غير السورية بدءاً من يوم غد

دمشق-سانا
أعلنت وزارة التربية والتعليم إتاحة تقديم طلبات معادلة الشهادات الثانوية غير السورية في دوائر الامتحانات بجميع المحافظات، اعتباراً من يوم غد الأحد الثاني من آب، وذلك وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.
وأوضحت الوزارة في بيان عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أنه على الراغبين بالحصول على معادلة الشهادة تقديم الشهادة الثانوية الأصلية مرفقة بكشف المواد المدروسة، على أن تكون مصدقة من وزارة خارجية الدولة التي منحت الشهادة أو من سفارتها في سوريا، وفي حال كانت الشهادة صادرة عن دولة غير عربية، فيتوجب ترجمتها إلى اللغة العربية وتصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين السورية.
وأضافت الوزارة أن الوثائق المطلوبة تشمل أيضاً إثباتاً للشخصية، سواء الهوية الشخصية أو جواز السفر أو إخراج قيد مدني، إلى جانب ملف إلكتروني بصيغة (PDF) يتضمن جميع الوثائق، على أن يستكمل طلب المعادلة بدفع الرسم المالي المحدد بعد تسليم الأوراق.
وبينت الوزارة أنه يمكن قبول طلب معادلة الشهادة الأجنبية بشكل شرطي قبل استكمال إجراءات التصديق، على ألا تمنح وثيقة المعادلة إلا بعد استيفاء جميع التصديقات اللازمة، والتحقق من صحة الوثائق لدى الجهة المانحة.
ولفتت الوزارة إلى أنه في حال وجود نقص في المواد الأساسية ضمن الشهادة، سواء في الفرع العلمي أو الأدبي، فقد يُطلب من الطالب التقدم إلى امتحانات استكمال وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.
ودعت الوزارة الراغبين بالحصول على مزيد من المعلومات إلى مراجعة دوائر الامتحانات في مديريات التربية بالمحافظات.
وتندرج هذه الخطوة ضمن إجراءات وزارة التربية والتعليم الرامية إلى تسهيل معادلة الشهادات الثانوية غير السورية، وتوحيد آلية استقبال الطلبات في جميع المحافظات، بما يسهل على الطلاب السوريين العائدين من الخارج، والحاصلين على شهادات أجنبية استكمال تعليمهم والالتحاق بالمؤسسات التعليمية داخل سوريا وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.