ارتفاع طفيف بأسعار النفط مع تجدد المخاوف بشأن الإمدادات

عواصم-سانا

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الجمعة، مع تجدد المخاوف بشأن إمدادات الخام، عقب تهديد الولايات المتحدة بمواصلة الحصار البحري على إيران إلى أجل غير مسمى.

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت صعدت 9 سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 87.16 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 4 سنتات إلى 81.29 دولاراً.

وكان الخامان تراجعا بأكثر من 2 بالمئة في الجلسة السابقة، لكنهما ما زالا يتجهان لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 4 بالمئة.

وتأتي التطورات وسط استمرار القيود على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 بالمئة من النفط العالمي قبل اندلاع الحرب في شباط الماضي، ما أثار مخاوف متجددة بشأن إمدادات الطاقة العالمية.

وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، توعد في وقت سابق من اليوم، بفرض ما وصفها بأنها “تدابير غير مسبوقة” ضد إيران، في إطار تصعيد الضغوط الاقتصادية الأمريكية عليها.