السورية للتجارة تطلق خطة لإعادة الهيكلة.. تأجير 500 صالة لدعم الإيرادات وتوحيد منافذ البيع

دمشق-سانا

كشف مدير عام المؤسسة السورية للتجارة عامر قسوم عن تأجير أكثر من 500 صالة تابعة للمؤسسة في مختلف المحافظات ضمن خطة إصلاحية، للانتقال من الخسارة إلى الربحية، عبر استثمار الأصول، وتوحيد منافذ البيع، بما يعزز دورها بالتدخل الإيجابي في السوق المحلية، وتحقيق التوازن السعري.

خطة شاملة لإعادة الهيكلة

القسوم أوضح في تصريح لوكالة سانا اليوم السبت، أن المؤسسة كانت تعاني من ديون تتجاوز 50 مليار ليرة نتيجة اختلالات سابقة، ما استدعى إطلاق خطة شاملة لإعادة الهيكلة، تقوم على إيقاف الأنشطة التي تسبب الخسارة، والتوجه نحو الاستثمار.

وبين أن المؤسسة تضم نحو 4500 موظف، وتمتلك ما يقارب 1280 صالة، إضافة إلى أكثر من 150 مستودعاً، فضلاً عن أسطول نقل يساهم في توزيع المواد، بما فيها الغاز والطحين، بالتعاون مع المؤسسة السورية للحبوب مبينا أنه تأجير الصالات جاء بهدف تحقيق إيرادات مباشرة، بالتوازي مع تطوير باقي الصالات ضمن نموذج موحد.

440 صالة بنظام موحد

تعمل المؤسسة، بحسب القسوم، على إنشاء شبكة تضم نحو 440 صالة بهوية بصرية ونظام بيع موحد في جميع المحافظات، بهدف تحسين الخدمات وتسهيل وصول المواطنين إلى السلع، مؤكداً أن هذه الصالات ستوفر مواد بأسعار تنافسية، مع إمكانية التدخل المباشر عند ارتفاع الأسعار لضبط السوق.

آلية استثمار لمدة 10 سنوات

أوضح القسوم أن الصالات قسمت إلى فئتين، وتم إعداد دفاتر شروط فنية ومالية للمستثمرين، تشمل خططاً تشغيلية، وتجهيز الصالات، ودراسات جدوى، مع تحديد مدة الاستثمار بـ 10 سنوات قابلة للتقييم، لافتاً إلى إعادة توظيف المستودعات، سواء لدعم التخزين أو طرحها كمشاريع استثمارية مثل المراكز التجارية، بالتنسيق مع هيئة الاستثمار السورية.

وأكد مدير عام المؤسسة، استمرار الدور الرقابي عبر لجان تتابع الأسعار يومياً، مشيراً إلى أن نشاط الصالات يشمل المواد الغذائية، إضافة إلى الألبسة والأدوات المنزلية والكهربائية.

وتأتي خطة إعادة هيكلة المؤسسة السورية للتجارة لمواجهة التحديات التي عانت منها مؤسسات القطاع العام خلال فترة النظام البائد من فساد إداري ومالي، حيث يسهم الاستثمار الجديد وخطة إعادة الهيكلية في النهوض بواقع هذه المؤسسات وتحقيق احتياجات المواطنين من جهة وتحقيق الربحية من جهة أخرى.