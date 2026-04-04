فرنسا تعلن عن منح قروض طارئة للشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الوقود

باريس-سانا

أعلنت فرنسا عن إطلاق برنامج قروض طارئة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم السبت عن وزارة الاقتصاد الفرنسية قولها: إن الشركات العاملة في قطاعات النقل والزراعة والثروة السمكية ستكون مؤهلة للحصول على “قروض وقود سريعة” تصل قيمتها إلى 50 ألف يورو.

ويفي هذا البرنامج بتعهد قطعه الأسبوع الماضي رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الذي تسعى حكومته، كغيرها من الحكومات حول العالم، إلى احتواء التداعيات الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع اسعار النفط جراء الحرب.

وأوضحت الوزارة في بيان أن بنك الاستثمار العام “بي بي آي فرانس” سيقدم القروض عبر عملية رقمية مبسطة تتيح صرف الأموال في غضون سبعة أيام، وبنسبة فائدة 3,8%، فيما تصل مدة السداد إلى ثلاث سنوات.

وفي سياق منفصل، صرح وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكيور، بأنه بعث برسالة إلى المفوضية الأوروبية يطالبها فيها بالتحقيق فيما إذا كانت مصافي النفط في القارة الأوروبية تستغل الحرب لارتكاب “تجاوزات” في تحديد أسعار الوقود.

وفي ظل استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الايرانية، دفع إغلاق مضيق هرمز الذي يشكل ركيزة أساسية في تأمين احتياجات العالم من الطاقة، غالبية الحكومات في المنطقة والعالم، لاتخاذ إجراءات احترازية لاستيعاب تداعيات الحرب وتأثيرها على الامدادات وأسعار الوقود.