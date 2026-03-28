غرام الذهب يرتفع 200 ليرة جديدة في السوق السورية

دمشق-سانا

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، اليوم السبت، بمقدار 200 ليرة بالعملة الجديدة عن السعر الذي سجل صباحاً.

وحسب النشرة المسائية الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 16150 ليرة مبيعاً، و15800 ليرة شراءً.

كما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، سعر 13800 ليرة مبيعاً، و13450 ليرة شراءً.

وسجل سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم 4,493.81 دولاراً.

وكانت النشرة الصباحية سجلت بلوغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 15950 ليرة مبيعاً، و15600 ليرة شراءً، أما غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، سعر 13650 ليرة مبيعاً، و13300 ليرة شراءً.