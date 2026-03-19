توقف مجمع رأس لفان القطري يزيد الضغوط على الاقتصاد العالمي

واشنطن-سانا

أكدت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن استمرار توقف مجمع رأس لفان القطري، أكبر منشأة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، يحرم السوق يومياً من كميات ضخمة من الطاقة، في أول انقطاع للإمدادات من الموقع منذ 3 عقود.

ونقلت قناة الجزيرة اليوم الخميس عن الوكالة قولها: “إن ضربات جديدة أعقبت استهداف حقل بارس الجنوبي الإيراني أمس الأربعاء ألحقت أضراراً واسعة بالمجمع القطري، ما قد يؤخر عودة العمليات إلى طبيعتها”.

وأضافت الوكالة: “إن كل يوم يتوقف فيه المجمع يزيد الضغوط على الاقتصاد العالمي، في وقت لا تملك فيه سوق الغاز طاقة فائضة كبيرة، ولا احتياطيات إستراتيجية كافية، ولا بدائل سهلة وسريعة لتعويض النقص”.

وأوضحت بلومبيرغ أن الأزمة الحالية لا تقتصر على ارتفاع الأسعار، بل تهدد بإعادة تشكيل سوق الغاز نفسها، إذ إن استمرار التعطل لفترة أطول قد يمحو الفائض العالمي الذي كان متوقعاً هذا العام لافتة إلى أن تقديرات مؤسسة مورغان ستانلي تشير إلى أن أي توقف يتجاوز شهراً واحداً يدفع السوق سريعاً إلى العجز، بينما قد يصبح انقطاع لثلاثة أشهر أكبر توقف في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال.

وكانت شركة قطر للطاقة أعلنت تعرض عدة مرافق للغاز الطبيعي المسال بمدينة رأس لفان الصناعية لهجمات صاروخية في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس تسببت بحرائق وأضرار جسيمة، كما تعرضت المدينة أمس الأربعاء لهجوم أصاب مصنع تحويل الغاز إلى سوائل بأضرار جسيمة.