مباحثات سورية سعودية في الرياض لتعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية

الرياض-سانا

بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري باسل عبد الحنان مع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية خليل إبراهيم سلمة سبل تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين.

وتركزت المباحثات حول تبادل الخبرات في مجالات التصنيع والتكنولوجيا الحديثة، واستعراض الفرص الاستثمارية المشتركة التي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية ودعم الشراكات الإستراتيجية في القطاع الصناعي.

وجرى هذا اللقاء على هامش أعمال المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) المقام في الرياض حيث أكد خلاله الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات الصناعية والتجارية، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.

الوفد السوري يطلع على تجهيزات المختبر الخليجي في الرياض ..

وفي سياق متصل زار الوفد السوري المشارك بالمؤتمر برئاسة نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان المختبر الخليجي في الرياض وبحث خلال الزيارة آفاق التعاون وتعزيز الشراكات الفنية بين البلدين.

واطلع نائب الوزير والوفد على منظومة المختبرات المتقدمة في الشركة والخدمات الفنية المتكاملة التي توفرها لدعم المصنعين والمستوردين وفق أعلى المعايير الدولية.

وأعرب الوفد السوري عن إعجابه بمستوى التجهيزات المخبرية الحديثة وكفاءة الكوادر الفنية واحترافية الأداء، مؤكدين أن هذه الإمكانات تعكس المكانة المتقدمة للمختبر الخليجي في مجالات الفحص والمعايرة وإصدار الشهادات، واستمراره في تطوير خدماته وتوسيع آفاق التعاون لتحقيق أعلى مستويات الجودة.

وكان المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) انطلق الأحد الماضي في الرياض وتشارك فيه سوريا إلى جانب 173 دولة وأكثر من 150 متحدثاً، بينهم 20 وزيراً و35 رئيساً تنفيذياً لشركات عالمية لمناقشة التحديات الرئيسة في مجال التصنيع المستدام والتنمية الصناعية.