من يدفع ثمن الحروب الأمريكية؟

واشنطن-سانا

من حرب فيتنام إلى حربي أفغانستان والعراق، لم تعد الحروب الأمريكية تقاس بخسائر الأرواح والمعدات فقط، بل بفواتير اقتصادية تمتد لأجيال.

مع كل حرب، تتغير موازين القوة والاقتصاد، وتتكشف طرق تمويلها الحقيقية، فما يبدو على السطح مجرد تجهيزات عسكرية وعمليات على الأرض، يخفي وراءها شبكة مالية معقدة تربط الحكومة الأمريكية بمواطنيها، بل وبالاقتصاد العالمي، لتتحمل جميعها جزءاً من تكاليف هذه الحروب الثقيلة.

فالولايات المتحدة، بعد فك ارتباط الدولار بالذهب عام 1971، صار بإمكانها تمويل حروبها عبر الاقتراض، ما يجعل الأعباء الحقيقية تتحملها الأجيال الحالية والمستقبلية، إضافة إلى الاقتصاد العالمي والدول التي شهدت نزاعات مباشرة.

من الضرائب إلى الديون..

قبل عام 1971، كان الدولار مرتبطًا بالذهب، وهو ما وفر استقراراً كبيراً للعملة الأمريكية في العالم، لكن بعد إعلان الرئيس ريتشارد نيكسون عن إلغاء قابلية الدولار للتحويل إلى الذهب، أصبح بالإمكان تمويل الإنفاق العسكري عبر الاقتراض وسندات الخزانة بدلاً من الضرائب المباشرة، ما أرجأ عبء الحرب إلى المستقبل.

هذا التغيير أتاح للحكومة الأمريكية تمويل حروبها المتعددة من دون التأثير المباشر على مستوى معيشة المواطنين الحاليين، لكنه أدى إلى تراكم الديون والفوائد على الأجيال القادمة.

الحروب الكبرى وتكلفتها..

حرب فيتنام (1955–1975): تجاوزت تكلفتها 850 مليار دولار بالقيمة الحالية، وكانت من العوامل الأساسية التي أثقلت كاهل الاقتصاد الأمريكي.

حرب العراق (2003–2011): التكلفة الحقيقية تجاوزت التقديرات الأولية، إذ وصلت إلى تريليونات عند احتساب الرعاية الطبية والتعويضات للجنود.

حرب أفغانستان (2001–2021): استمرت التكاليف على مدى عقود، مع تبعات مالية مستمرة تشمل التزامات الرعاية والمعاشات العسكرية.

وبحسب مشروع تكلفة الحروب التابع لجامعة براون، تجاوزت تكلفة الحروب الأمريكية بعد أحداث 11 أيلول 2001 نحو ثمانية تريليونات دولار عند احتساب الفوائد والتزامات المستقبل.

من يدفع ثمن هذه الحروب؟

فاتورة الحروب الأمريكية لا تقتصر على الحكومة وحدها، بل تمتد إلى دافعي الضرائب الأمريكيين الذين يسهمون جزئياً في التمويل عبر الضرائب، رغم أن غالبية الأموال تأتي من الاقتراض وسندات الدين العام.

المواطنون والمستثمرون داخلياً يتحملون عبء هذه الديون من خلال تباطؤ الاقتصاد وقيود الخدمات العامة، بينما الأجيال القادمة تواجه تبعات الفوائد المستمرة على هذا الدين المتراكم.

وعلى المستوى الدولي، ينعكس الاعتماد على الدولار كعملة احتياطية عالمية في تحركات الأسواق وتكاليف الاقتراض، فيما تتحمل شعوب مناطق النزاع التكاليف المباشرة للدمار والنزوح، وفقدان البنية التحتية، لتتضح الصورة الشاملة لعبء هذه الحروب على مختلف الأصعدة.

التبعات الاقتصادية الكبرى

الدين العام الأمريكي: ارتفع من 3.7 تريليونات دولار قبل حرب العراق إلى أكثر من 38.5 تريليون دولار اليوم، متجاوزاً الناتج المحلي الإجمالي.

الدولار وفك ارتباطه بالذهب: منح قدرة أكبر على الاقتراض، لكنه جعل الاقتصاد العالمي حساساً للتوترات العسكرية.

التضخم: الإنفاق العسكري الضخم يمكن أن يزيد الضغوط التضخمية من خلال زيادة الطلب العام مقابل العرض الفعلي.

فاتورة الحروب الأمريكية لا تتحملها الولايات المتحدة فقط بشكل مباشر، بل تتحملها الأجيال الحالية والمستقبلية، والاقتصاد العالمي، والشعوب في مناطق النزاع، وقد منح فك ارتباط الدولار بالذهب واشنطن قدرة مالية هائلة، لكن بثمن اجتماعي واقتصادي طويل الأمد، يظهر في تراكم الديون والتضخم، وانخفاض الخدمات العامة.