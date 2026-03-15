اليابان تعتزم السحب من احتياطي النفط لديها

طوكيو-سانا

تعتزم اليابان البدء في السحب من مخزوناتها النفطية لتأمين احتياجيات البلاد في خطوة تأتي للتخفيف من تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية عليها.

وذكرت رويترز اليوم الأحد أنه مع ‌بدء ارتفاع أسعار البنزين في أنحاء اليابان بسبب الحرب التي عطلت الإمدادات من مضيق هرمز، تعهدت طوكيو بسحب كمية غير مسبوقة تبلغ 80 مليون برميل من النفط، أي ما يعادل نحو 45 يوماً من الإمدادات.

وأضافت: إن الحكومة طلبت من مصافي التكرير اليابانية استخدام النفط الخام الذي سيتم سحبه، وسيقلل الاحتياطيات الوطنية بنسبة 17 بالمئة، لتأمين الإمدادات المحلية.

بدوره أشار وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ريوسي أكازاوا إلى أن البلاد تسعى أيضاً للحصول على إمدادات من الولايات المتحدة وآسيا الوسطى وأمريكا الجنوبية ودول أخرى يمكنها تجاوز العبور من مضيق هرمز.

وكانت وكالة الطاقة الدولية، أعلنت يوم الأربعاء الماضي، سحب 400 مليون برميل من النفط في أكبر عملية سحب من الاحتياطيات في تاريخها، وذلك بهدف ⁠خفض أسعار النفط الخام في العالم.

غرفة تجارة دمشق: رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية خطوة لبناء جسور التعاون
المركزي في توضيح له: قرار إيقاف العمل على تجديد أو قبول طلبات ‏ودائع المصارف العاملة لا يشمل ودائع الزبائن
وزير المالية: نشكر قطر على المنحة الكريمة المقدمة لتسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب الحالية والبالغة 29 مليون دولار أمريكي شهرياً
إقبال واسع وحسومات تصل إلى 35% في مهرجان التسوق والعودة إلى المدارس بالزبداني
الزراعة السورية تناقش تحديات قطاع الثروة الحيوانية في مناطق حماة الشرقية
