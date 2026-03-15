اليابان تعتزم السحب من احتياطي النفط لديها

تعتزم اليابان البدء في السحب من مخزوناتها النفطية لتأمين احتياجيات البلاد في خطوة تأتي للتخفيف من تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية عليها.

وذكرت رويترز اليوم الأحد أنه مع ‌بدء ارتفاع أسعار البنزين في أنحاء اليابان بسبب الحرب التي عطلت الإمدادات من مضيق هرمز، تعهدت طوكيو بسحب كمية غير مسبوقة تبلغ 80 مليون برميل من النفط، أي ما يعادل نحو 45 يوماً من الإمدادات.

وأضافت: إن الحكومة طلبت من مصافي التكرير اليابانية استخدام النفط الخام الذي سيتم سحبه، وسيقلل الاحتياطيات الوطنية بنسبة 17 بالمئة، لتأمين الإمدادات المحلية.

بدوره أشار وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ريوسي أكازاوا إلى أن البلاد تسعى أيضاً للحصول على إمدادات من الولايات المتحدة وآسيا الوسطى وأمريكا الجنوبية ودول أخرى يمكنها تجاوز العبور من مضيق هرمز.

وكانت وكالة الطاقة الدولية، أعلنت يوم الأربعاء الماضي، سحب 400 مليون برميل من النفط في أكبر عملية سحب من الاحتياطيات في تاريخها، وذلك بهدف ⁠خفض أسعار النفط الخام في العالم.