المركزي السوري يثمن جهود باراك لإعادة تفعيل الحساب المصرفي لدى الفيدرالي الأمريكي

دمشق-سانا

أعرب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية عن شكره للمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك وفريقه، لدورهما في دعم إعادة تفعيل حساب المصرف لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بعد نحو عقد من الانقطاع.

وأكد الحصرية في منشور على صفحته في فيسبوك اليوم الأربعاء، أن إعادة التفعيل تمثل إشارة إيجابية نحو استعادة الثقة وعودة الانخراط التدريجي للمصرف المركزي في النظام المالي الدولي.

وأضاف: إن المصرف يقدّر هذا التعاون الذي يفتح المجال أمام تسهيل العمليات المصرفية ودعم الاستقرار النقدي، مؤكداً تطلع دمشق إلى مزيد من التنسيق بما يخدم استقرار الاقتصاد السوري ومصالح المواطنين.

وكان مصرف سوريا المركزي أعلن في الثامن والعشرين من شهر شباط الماضي استكمال إجراءات تسوية علاقاته المصرفية مع البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وإعادة فتح حسابه لديه، وتعزيز اندماج سوريا في النظام المالي العالمي.

ورحبت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم أمس الثلاثاء، بإعلان مصرف سوريا المركزي إعادة تفعيل حسابه لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك رسمياً لأول مرة منذ عام 2011 كما رحب باراك بهذه الخطوة مؤكداً أن ذلك مهماً نحو تحقيق تقدم وتنسيق مثمر بين الجانبين.